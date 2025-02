Per Alessandro Basciano divieto di avvicinamento alla ex Sophie Codegoni: i dettagli del provvedimento

Il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto che Alessandro Basciano rispetti il divieto d’avvicinamento a meno di 500 metri nei confronti della sua ex compagna Sophie Codegoni e della figlia avuta con quest’ultima. In particolare, il deejay non potrà tentare di comunicare in alcun modo con la bimba se con lei c’è la madre. Quanto stabilito dai giudici, però, non è esecutivo per consentire al deejay 35enne di ricorrere alla Cassazione.

Alessandro Basciano, divieto di avvicinamento verso Sophie Codegoni

La decisione del Tribunale del riesame ha stabilito che, se il provvedimento diventerà definitivo, Basciano sarà costretto ad indossare un braccialetto elettronico, abbinato a quello della sua ex compagna.

Il dispositivo sarebbe direttamente collegato alla sala operativa delle forze di polizia. L’allarme scatterebbe laddove il deejay violasse il divieto di avvicinamento.

Fonte foto: IPA Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Divieto sospeso in attesa della decisione della Cassazione

Se Basciano – sempre se la Cassazione dovesse confermare quanto disposto dal Tribunale del Riesame – dovesse non volere portare il braccialetto elettronico o per altre ragioni non ci fosse la possibilità di indossarlo, sarebbe costretto a scontare gli arresti domiciliari.

Il deejay può fare ricorso entro 10 giorni presso la Corte di Cassazione, la quale dovrà emettere una sentenza entro i 30 giorni successivi.

Il caso giudiziario tra i due ex compagni ha avuto inizio lo scorso novembre, dopo che Sophie Codegoni ha denunciato il deejay che era stato arrestato a Milano e portato a San Vittore, per poi essere scarcerato dopo meno di 48 ore senza nemmeno ricevere una misura cautelare meno afflittiva.

La Procura aveva fatto appello rivolgendosi al Riesame e chiedendogli di disporre i domiciliari.

Il Riesame si è ora pronunciato stabilendo il divieto di avvicinamento che, al momento, è sospeso. Se ora Basciano farà ricorso, sarà la Cassazione a decidere.

L’influencer accusa il deejay di stalking

L’influencer sostiene di essere stata vittima di minacce e stalking. Basciano ha invece sempre negato di avere assunto atteggiamenti pericolosi nei confronti dell’ex compagna.

I due si erano conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda dal 13 settembre 2021 al 14 marzo 2022.

A reality concluso, avevano deciso di proseguire la relazione. Sul finire del 2022 l’allora coppia aveva annunciato di aspettare una bimba. Pochi mesi dopo nasceva Celine Blue.