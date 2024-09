Peppe Di Napoli ha un tumore, l'annuncio pescivendolo star dei social su Facebook: "Trovati tanti linfomi"

Il pescivendolo star dei social Peppe Di Napoli ha un tumore. È stato lo stesso venditore napoletano, volto noto anche della Tv per la sua partecipazione al reality “L’isola dei famosi”, ad informare i suoi follower della malattia, pubblicando sui suoi profili una foto davanti alla porta di un reparto di una clinica privata.

La notizia del tumore

“Oggi mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale, non è proprio il luogo adatto per me, tutto così silenzioso e sistemato” scrive Di Napoli nel post.

“Domani dovrò affrontare il mio primo intervento perché facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare. Dico così perché adesso devono assolutamente andare via, non è il posto giusto per loro” scrive il pescivendolo 51enne sotto alla foto in cui ha annunciato il tumore ai lifociti.

Il post

Il ristoratore e titolare della storica peschiera che è riuscito a rendere famosa sui social grazie ai prezzi competitivi e al suo slogan “a cascata” si è poi rivolto direttamente ai follower, circa un milione e mezzo tra Instagram, TikTok e Facebook.

“Temevo nel dirvi una cosa del genere, ma in fin dei conti anche voi siete la mia famiglia, vi ho reso partecipi nei momenti più belli della mia vita e ho deciso di farlo anche adesso. Io adesso vado, fiducioso e consapevole che il percorso non sarà breve” ha annunciato, ricevendo centinaia di messaggi di solidarietà e affetto.

“Ma ci possiamo mai abbattere per così poco? Dai che ho una marea di novità da dirvi! Inoltre ringrazio infinitamente il dottor Domenico De Vito per la sua professionalità e per la sua grande umanità! Vi voglio bene” ha detto infine Di Napoli riferendosi al responsabile di Chirurgia Generale, Oncologica e Videolaparoscopica dell’ospedale napoletano dove è ricoverato.

Chi è Peppe Di Napoli

Nato nel 1973 nel quartiere napoletano di Pianura, dove da generazioni si trova la pescheria di famiglia, Giuseppe Di Napoli ha aperto accanto alla sua attività anche un ristorante che l’ha portato a partecipare anche al programma culinario di Rai 1 “La prova del cuoco“.

Nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro “La mia vita…a cascata” e nel 2023 ha debuttato anche come presentatore sul canale Food Network, conducendo la trasmissione “Do you like pesce?”, nella quale dirige una sfida tra cuochi stranieri che preparano pietanze a base di pesce.