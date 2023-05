Penny Mordaunt: chi è la donna che ha portato la Spada di Stato durante l'incoronazione di re Carlo III

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Cinque ore reggendo una spada da tre chili e mezzo. È ciò che tocca, ad ogni incoronazione di un re inglese, al presidente del Private Council, per portare la Spada di Stato. Durante la cerimonia che ha consacrato Carlo III al trono del Regno Unito, questo compito è toccato alla deputata conservatrice Penny Mordaunt.

Le origini di Penny Mordaunt: dalla marina alla politica

Penny Mordaunt non è certo un volto nuovo della politica inglese. Classe 1973, deputata conservatrice per il collegio di Portsmouth North dal 2010 e leader della Camera dei Comuni, viene però da una carriera militare.

È infatti riservista della marina, nonché esperta di questioni militari. Una tradizione di famiglia, quella di far parte delle forze armate, dato che il padre era paracadutista.

Mordaunt ha ricoperto diverse cariche politiche, da ministro della Difesa, delle Pari Opportunità e Segretario di Stato nei governi Camerun e May, a Segretario per lo Sviluppo Internazionale e ora leader della camera bassa del parlamento.

Leader mancata e pro LGBT: le idee politiche di Mordaunt

Mordaunt ha già anche tentato di diventare leader del suo partito, i conservatori che guidano il paese, dopo le dimissioni di Boris Johnson.

Tentativo però andato a vuoto, dato che i deputati hanno scelto di sostenere la candidatura dell’attuale primo ministro Rishi Sunak.

A porla in una situazione di svantaggio anche alcune posizioni politiche che ha sostenuto nella sua carriera.

Pur essendo favorevole a Brexit come buona parte del suo partito, si distingue dai suoi colleghi per un attivo sostegno alla comunità gay e trans. Temi, soprattutto il secondo, molto discussi da alcuni anni oltremanica.

Dalla cerimonia al governo? Sunak trema

Non tutte le speranze di Lady Mordaunt sono svanite, e proprio la cerimonia di incoronazione potrebbe rilanciare la sua immagine davanti al grande pubblico.

La fermezza con cui la leader dei Comuni ha retto la Spada di Stato, impresa per nulla semplice e per la quale si è allenata per settimane, l’ha catapultata al centro del dibattito politico sia sui social che sui giornali.

Nel frattempo il suo partito ha perso le elezioni amministrative e nei sondaggi si allontana sempre di più dai rivali Laburisti. La poltrona di Sunak traballa, e Mordaunt potrebbe approfittarne.