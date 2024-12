Penny Market richiama mais per popcorn per presenza di pesticidi: la marca e il lotto ritirato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il 2 dicembre 2024 il prodotto “Mais per Pop Corn” distribuito a marchio Penny Market è stato ritirato dal mercato per contaminazione chimica. Il richiamo interessa i lotti identificati dal codice 310325, con scadenza al 31 marzo 2025. I consumatori sono invitati a non utilizzare il prodotto e a restituirlo presso il punto vendita, con la possibilità di ottenere un rimborso o una sostituzione entro il 20 dicembre 2024.

Ritiro di mais per popcorn al Penny Market

Il mais per popcorn richiamato, venduto a marchio Penny Market, è confezionato in sacchetti da 500 grammi ed è stato prodotto presso lo stabilimento Pedon S.p.A., situato in Via del Progresso 32, a Colceresa in provincia di Vicenza.

Il richiamo è legato alla presenza di pirimifos-metile, un contaminante chimico rilevato nei controlli di qualità. Questo pesticida è solitamente utilizzato nella conservazione di cereali, ma i residui oltre i limiti ammessi rappresentano un rischio per la salute.

Il mais per popcorn ritirato è distribuito nei supermercati Penny Market

Cosa fare in caso di acquisto

I clienti che hanno acquistato il prodotto devono immediatamente interrompere l’utilizzo e riportarlo al punto vendita.

La restituzione permette di ottenere una sostituzione o un rimborso totale senza costi aggiuntivi. L’azienda produttrice, la Pedon S.p.A., mette a disposizione inoltre il numero 39 0424 411125 per fornire assistenza diretta. È stato chiesto ai consumatori di rispettare la scadenza del 20 dicembre 2024 per facilitare le operazioni.

Cos’è il pirifimos-metile

Le regole sull’uso di pirifimos-metile sono state oggetto di un giro di vite dal 2016, quando è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/53, che ha aggiornato gli allegati del Regolamento CE del 2005 riguardante i limiti massimi di residui (LMR) di alcuni fitofarmaci.

In particolare, è stata ridotta drasticamente la soglia di pirimifos-metile nel riso da 5 mg/kg a 0,5 mg/kg, mentre è rimasta invariata per gli altri cereali.

Di recente, il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un altro prodotto derivante dal mais, la polenta istantanea Iris, in quel caso per la possibile presenza di alcaloidi tropanici (atropina e scopolamina) oltre i limiti consentiti.

I lotti coinvolti, entrambi da 500 grammi con scadenze 12 dicembre 2024 e 22 marzo 2025, sono prodotti da La Grande Ruota S.R.L.

Anche in questo caso, chi ha acquistato i prodotti deve restituirli al punto vendita per ottenere un rimborso o una sostituzione. Gli alcaloidi tropanici, se ingeriti in quantità elevate, possono causare seri effetti tossici, inclusi delirio e, nei casi gravi, coma o morte.