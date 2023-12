Pedone muore dopo essere stato investito a Palmi da due auto sulla SS18: tragedia alla vigilia di Natale

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma a Palmi, comune in provincia di Reggio Calabria. Nel pomeriggio della vigilia di Natale, un uomo di 82 anni è morto dopo essere stato travolto da due automobili in transito.

Pedone travolto da due vetture a Palmi

La tragedia si è consumata sulla SS18, non lontano dalla scuola “Ferraris”.

Un pedone anziano di 82 anni, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, stava attraversando la carreggiata quando è stato investito da due automobili.

I soccorsi e la constatazione del decesso

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Vani i tentativi di rianimazione dei soccorsi del 118 giunti sul posto assieme alle forze dell’ordine.

Spetterà ora agli agenti, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso, accertare l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Non appena si è diffusa la triste notizia, sui social sono divampate delle polemiche con alcuni cittadini che hanno sottolineato come quel tratto di strada sia pericoloso.

Il tragico incidente di Taranto, morti due ragazzi

Sempre durante il giorno della vigilia di Natale si è verificato un altro incidente tragico sulle strade italiane. A Taranto hanno perso la vita due ragazzi, lei 22 anni lui 25.

I due giovani sono rimasti coinvolti in una carambola che ha interessato quattro mezzi: una Bmw, una Kia, una Lancia Delta e un furgone.

Nello scontro sono rimaste ferite anche altre persone, tra le quali un automobilista che è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Secondo quanto appreso, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio, in via Micele Perri, nella periferia della città pugliese, non lontano dal cantiere del nuovo ospedale San Cataldo.