Pedone attraversa autostrada A1, una moto lo travolge: due morti, un ferito grave. Lunghe code in serata

Gravissimo incidente stradale sulla corsia nord della A1 Napoli-Roma, nei pressi del comune di Afragola, nel tratto che va dall’innesto della 162 e la strada statale 7bis, al km 758. Secondo quanto riporta Il Mattino, una moto con due persone a bordo ha investito un pedone che stava attraversando l’autostrada a piedi.

L’incidente è avvenuto tra le 19 e le 20 di domenica 23 ottobre. Stando a quanto si apprende, il pedone e il motociclista sono morti sul colpo, mentre la passeggera della moto è ricoverata in ospedale in condizioni gravi.

Le cause dell’incidente sulla A1

Non è ancora chiaro il motivo del gesto ma sembra che l’auto del pedone fosse rimasta ferma sulla corsia di emergenza; la polizia è al lavoro per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto. In serata si è formata una coda di auto rimaste bloccate in direzione Roma a causa del sinistro.

I tentativi di soccorso

La notizia è stata documentata anche dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate su Facebook. In un post pubblicato poche ore dopo l’incidente, si legge che il personale medico intervenuto sul luogo ha provato in tutti i modi a salvare le vittime attraverso le manovre di rianimazione cardiopolmonare ma per loro non c’è stato nulla da fare.

Il motociclista deceduto nell’impatto aveva 23 anni, mentre la ragazza che era con lui sulla moto e ora lotta per la vita ha 22 anni. La giovane ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma maxillo facciale.