Peccioli è il borgo più amato d'Italia e vincitore dell'Oscar del Turismo: perché è stato premiato

Peccioli in provincia di Pisa si aggiudica il titolo di “Borgo più amato d’Italia” agli Oscar del Turismo 2024. Il riconoscimento è stato assegnato durante il Ttg Travel Experience di Rimini. Ad aprile il piccolo comune toscano era già stato insignito del titolo di “Borgo dei borghi 2024” dall’omonima trasmissione di Rai 3.

Peccioli, borgo più amato d’Italia

Il premio “Borgo più amato d’Italia” è stato introdotto quest’anno nell’ambito degli Oscar del Turismo. Peccioli, piccolo comune di quasi 5.000 abitanti della Valdera in Toscana, è stato premiato per le eccellenti performance in una serie di aspetti legati al turismo.

A decretare la vittoria del borgo, le ottime impressioni dei visitatori, la qualità dei punti di interesse storico-culturali, le strutture ricettive, la ristorazione e la tutela del patrimonio paesaggistico.

Peccioli in Toscana rappresenta un punto di incontro fra antico e moderno: il suo centro storico medievale contiene anche opere, architetture e installazioni d’arte contemporanea.

La commissione esaminatrice che ha valutato i borghi d’Italia ha valutato 32 milioni di “tracce digitali” e monitorato 797.000 punti di interesse turistico, storico e culturale, insieme a strutture ricettive, affitti brevi, locali e ristoranti.

Il periodo di riferimento preso in considerazione va dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024. Alla fine della disamina a trionfare è stato il comune di Peccioli.

La soddisfazione del sindaco

A ritirare il premio sul palco di Rimini è stato il sindaco Renzo Macelloni. “Questo è un riconoscimento molto importante, segno che il lavoro anche di formazione che da tempo stiamo facendo con gli operatori sul territorio sta dando i suoi frutti”, ha dichiarato Macelloni.

“Le iniziative istituzionali stanno funzionando, ma dobbiamo provare a mantenerle e migliorarle. Come molti altri premi questo non sarà certo per noi un punto di arrivo, ma uno stimolo a migliorarsi e rendere Peccioli e il suo territorio ancora più accogliente e attrattivo per i turisti”, ha aggiunto.

Gli altri gradini del podio

Dopo Peccioli i risultati migliori nell’ambito del premio “Borgo più amato d’Italia” sono stati ottenuti da Ripatransone (Marche) e Petralia Sottana (Sicilia).

Il Veneto si è invece conquistato il riconoscimento di “Destinazione con la migliore reputazione online”. La Basilicata si è piazzata al secondo posto e il Trentino al terzo. Ragusa (Sicilia) ha vinto il premio per la migliore offerta enogastronomica.