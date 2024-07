Peaty positivo al Covid a Parigi 2024 e paura anche per Martinenghi: il gesto del britannico che preoccupa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Covid alle Olimpiadi di Parigi 2024, col nuotatore britannico Adam Peaty risultato positivo. Argento nei 100 metri rana, il nuotatore si è positivizzato dopo aver partecipato alla gara vinta dall’azzurro Nicolò Martinenghi. Paura per un possibile contagio del nuotatore italiano.

Adam Peaty positivo al Covid

Il nuotatore inglese Adam Peaty, arrivato secondo nella gara di nuoto dei 100 metri rana vinta dall’azzurro Nicolò Martinenghi, è risultato positivo al Covid-19 in un test fatto dopo la competizione per la medaglia olimpica.

Il campione ha dichiarato che spera di potersi riprendere in tempo per partecipare alle staffette in programma negli ultimi giorni delle Olimpiadi di Parigi 2024 e alle quali si è qualificato.

Fonte foto: ANSA Il podio della gara dei 100m rana con Peaty e Martinenghi

I suoi sintomi sono peggiorati nella mattinata del 29 luglio, dopo che poche ore prima aveva vinto l’argento olimpico nei 100 metri rana, battuto per pochi centesimi di secondo dall’italiano Nicolò Martinenghi, prima medaglia d’oro di questi Giochi per gli azzurri.

I sintomi prima della gara a Parigi 2024

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Peaty nelle ore successive alla scoperta della positività, i primi sintomi della malattia erano comparsi al campione di nuoto già la sera prima della gara. L’inglese non ha però voluto rinunciare a scendere in vasca.

Peaty, 29 anni, è uno dei più forti nuotatori nella specialità della rana. Detiene il record mondiale sia per i 50 che per i 100 metri e non aveva partecipato ai mondiali di Fukuoka per concentrarsi completamente sulla preparazione olimpica.

Alla fine della gara poi vinta da Martinenghi si è dichiarato “Scioccato” per il risultato. Era infatti convinto di essere riuscito a superare l’azzurro alle ultime bracciate e di aver conquistato l’oro.

Le preoccupazioni per Martinenghi

La delegazione azzurra sarebbe ora preoccupata per lo stato di salute dello stesso Nicolò Martinenghi. Il nuotatore infatti, subito dopo la vittoria, si è congratulato in vasca con il rivale, che aveva nuotato in una corsia vicina alla sua.

Preoccupa quindi l’abbraccio tra i due a fine gara. Anche se un eventuale contagio non impedirebbe, da regolamento, a Martinenghi di partecipare alla staffetta 4×100 misti che si terrà il 3 agosto prossimo.

Un contagio potrebbe però comunque compromettere parzialmente sia il suo allenamento in vista della gara che la sua performance durante la competizione stessa