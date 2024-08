Pavia, ragazza 17enne trovata morta in via Bonomi: accanto a lei l'amica 18enne, gravissima dopo un infarto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto, poco prima delle 2 alla periferia di Pavia. Accanto a lei c’era un amica, di 18 anni, in arresto cardiaco. La diciottenne è stata rianimata sul posto e trasportata in ospedale.

Ragazza trovata morta: cosa è successo a Pavia

La ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita in via Bonomi a Pavia. Accanto c’era l’amica, di 18 anni, in arresto cardiaco. Dopo essere stata rianimata sul posto è stata trasportata al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni di salute, stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, sono gravi.

Vicino alle due ragazze, la Polizia ha trovato un monopattino. La Scientifica ha effettuato i rilievi. Restano da chiarire cosa è successo la notte tra sabato e domenica in questa zona periferica a Pavia Ovest e le cause del decesso della 17enne e del malore accusato dalla sua amica.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Le due ragazze sono state trovate nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto, poco prima delle ore 2, in via Bonomi a Pavia Ovest.

Maggiori dettagli sul caso della ragazza morta a Pavia

Il Giorno ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda: entrambe le giovani sono state rianimate sul posto e trasportate in ambulanza in codice rosso verso il vicino pronto soccorso del Policlinico San Matteo.

Per la diciassettenne non c’è stato nulla da fare: poco dopo il suo arrivo in ospedale è stato constatato il decesso. La diciottenne è in pericolo di vita.

Gli esami tossicologici potranno forse chiarire le cause del duplice malore. Nonostante sul posto sia stato trovato un monopattino, sull’asfalto non c’erano tracce di un incidente stradale. Probabilmente, come è stato sottolineato da Il Giorno, il monopattino è solo il mezzo usato da entrambe o da una di loro per raggiungere quel punto isolato di Pavia, proprio al termine del quartiere residenziale.