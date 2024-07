Pavel Marc morto dopo la puntura di una vespa e lo shock anafilattico: addio allo chef di Trieste

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Morto per uno shock anafilattico. Pavel Marc, noto chef di Trieste, è deceduto in ospedale alcuni giorni dopo aver accusato un malore dopo la puntura di una vespa. Aveva 47 anni. Era stato punto da una vespa mentre andava al cimitero a portare un fiore sulla tomba della madre.

Lo chef Pavel Marc morto a Trieste

Come riporta Agi, lo chef Pavel Marc è morto nella serata di martedì 30 luglio nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cattinara a Trieste, dove era ricoverato in gravi condizioni da alcuni giorni.

Il 47enne si trovava in ospedale dal 26 luglio, quando era stato colto da un arresto cardiaco in seguito alla puntura di una vespa.

Fonte foto: iStock

Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono andate via via peggiorando fino al decesso di ieri sera.

Colpito da shock anafilattico dopo la puntura di un vespa

Pavel Marc era stato colto da shock anafilattico in seguito alla puntura di una vespa. L’episodio era avvenuto nella serata di venerdì 26 luglio.

Secondo quanto riporta Il Piccolo, era stato punto da una vespa al cimitero di Basovizza, dove era andato a portare un fiore sulla tomba della madre.

Aveva iniziato a sentirsi male mentre tornava a casa in auto, quindi l’arresto cardiaco. Era stato soccorso dal 118 a pochi metri da casa, dopo l’allarme lanciato dai vicini. I sanitari lo hanno rianimato e l’hanno poi trasportato all’ospedale di Cattinara.

I messaggi di cordoglio

Cuoco pluripremiato ma anche sommelier, Pavel Marc era ben noto a Trieste e in tutta la regione, ma non solo: lo chef triestino era molto apprezzato oltre confine.

Sono tanti sui social i messaggi di cordoglio di colleghi, amici e persone che lo conoscevano.

“Era la persona più buona del mondo, ruvido ma sempre pronto ad aiutare tutti”. Così lo ricorda a Trieste Prima Massimo di Martino, titolare della gastronomia Palato dove lo chef lavorava.

“Aveva fatto tante cose per la mia vita – ha detto – prima di essere un collaboratore era un amico, ci conoscevamo da 25 anni. Ha creato con noi questo locale quasi due anni fa.

Così su Facebook l’Associazione Cuochi Trieste, di cui Marc faceva parte: “Siamo tristi e increduli. Pavel era un amico e una delle colonne portanti dell’Associazione Cuochi Trieste, e ambasciatore per noi per la Skmer Acmer. La sua esperienza e la sua allegria ci hanno accompagnato in innumerevoli avventure. Sono tanti i momenti che porteremo nel cuore e tutta l’Associazione lo ricorderà con affetto.