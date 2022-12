Pavel Antov morto cadendo dal terzo piano: il deputato russo aveva criticato Putin e poi aveva ritrattato

Pavel Antov, il deputato russo che lo scorso giugno aveva criticato il presidente russo Vladimir Putin per la guerra in Ucraina ma che poi aveva ritrattato le sue dichiarazioni, è morto a Rayagada, nello Stato indiano dell’Odisha.

Pavel Antov è morto il 24 dicembre scorso, cadendo dal terzo piano dell’albergo in cui alloggiava a Rayagada, nello stato di Odisha, in India. Il suo corpo è stato ritrovato davanti all’hotel.

La polizia ha parlato di sospetto suicidio. Secondo l’ambasciata russa, come riferito da ‘SkyNews’ e riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, la polizia di Odisha non ha trovato alcun riscontro criminale nella morte di Pavel Antov e di quella dell’amico Vladimir Bidenov, deceduto 2 giorni prima. Bidenov era stato trovato privo di sensi nella sua stanza, nello stesso albergo a Rayagada. Bidenov era poi stato dichiarato morto al suo arrivo in ospedale.

Pavel Antov (64), one of russia’s richest politicians, died after falling from a window in a hotel in India.

Russian consul general in Calcutta stated the police see nothing suspicious about Antov’s demise.#StopPutin #StandWithUkraine pic.twitter.com/vvy5OiJk6H

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) December 26, 2022