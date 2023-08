Paura su volo Delta Milano-Atlanta a causa di una forte turbolenza, 11 persone ricoverate in ospedale

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Undici persone a bordo di un aereo della Delta Air Lines diretto da Milano ad Atlanta sono state ricoverate in ospedale in seguito a una forte turbolenza durante il volo verso la città statunitense.

La turbolenza

Secondo quanto riferito dalla Federal Aviation Administration, il volo Delta 175 partito da Milano si trovava a circa 40 miglia (64 chilometri) a nord-est dell’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta quando l’equipaggio ha segnalato gravi turbolenze.

L’Airbus A350 è atterrato senza riportare danni alle 19 locali (l’una in Italia). Delta ha quindi riferito che undici tra passeggeri e membri dell’equipaggio sono stati trasportati in ospedale ma non ha fornito dettagli sulle loro effettive condizioni.

Fonte foto: ANSA Un aereo della Delta Air Lines nello scalo di Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) di Arlington, Virginia

I soccorsi

“I membri del Delta Care Team si stanno mobilitando per connettersi con i passeggeri clienti del volo Delta 175 che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta” si legge in una nota del vettore statunitense.

“La nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell’equipaggio che hanno subito infortuni” ha dichiarato la compagnia assicurando che il suo staff fornirà cibo, alloggio e una nuova prenotazione per i viaggiatori rimasti illesi.

Non è ancora chiaro se tra i 151 passeggeri e i 14 membri dell’equipaggio siano rimaste coinvolte nella turbolenza altre persone oltre agli 11 ricoverati, né quali siano le conseguenze riportate e le condizioni attuali di coloro che sono stati portati in ospedale.

Lo scorso giugno una turbolenza ad alta quota su un volo della British Airways partito da Singapore e diretto a Londra aveva costretto il pilota a tornare indietro tra il panico dei passeggeri.

La Delta Air Lines

Fondata nel 1928, con sede ad Atlanta, nello stato della Georgia, con più di 300 destinazioni in 52 Paesi al mondo, la Delta Air Lines è al secondo posto tra le principali compagnie aeree a livello internazionale.

Membro fondatore con Air France-KLM, Korean Air e Air Mexico dell’alleanza globale di compagnie aeree SkyTeam, nel 2008 ha acquisito la Northwest Airlines e nel 2015 ha stretto una partnership con China Eastern Airlines, arrivando a detenere una quota del 3,5% del suo capitale.

Nel 2022 faceva parte del consorzio costituito anche da Certares Management LLC e da Air France-KLM, per l’acquisizione della compagnia ITA Airways: nell’agosto dello stesso anno l’offerta presentata dalla cordata è stata valutata dal ministero dell’Economia come rispondente agli obiettivi stabiliti.