Paura per l'influenza aviaria letale nei gatti, il 67% non sopravvive: lo studio che preoccupa gli esperti

L’influenza aviaria H5N1, già nota per la sua pericolosità per pollame e uccelli selvatici, rappresenta una minaccia in aumento anche per i gatti domestici. Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università del Maryland ha rilevato un preoccupante incremento dei casi di contagio nei felini, con un tasso di mortalità del 67%.

Nuovo studio sull’influenza aviaria, i pericoli per i gatti

I gatti contraggono il virus H5N1 principalmente attraverso la predazione di topi e uccelli infetti.

I sintomi nei gatti infetti includono secrezioni oculari e nasali, letargia, perdita di coordinazione e cecità.

Dagli Usa arriva l’allarme aviaria per i gatti

La trasmissione del virus all’uomo è possibile, sebbene rara, e avviene per contatto diretto con saliva, escrementi o altri fluidi corporei dell’animale infetto.

Le precauzioni da adottare

Per proteggere i gatti e ridurre il rischio di trasmissione all’uomo, è fondamentale seguire alcune semplici precauzioni:

evitare di dare ai gatti carne cruda o latte crudo, che potrebbero essere contaminati

limitare il tempo che i gatti trascorrono all’aperto senza supervisione, riducendo così le occasioni di contatto con animali infetti

mantenere puliti gli ambienti frequentati dai gatti.

In caso di sintomi sospetti nei gatti, occorre contattare immediatamente un veterinario.

La possibile trasmissione all’uomo

Come detto, al momento gli studiosi ritengono improbabile che possa avvenire la trasmissione del virus dal gatto domestico all’uomo. Tuttavia non è escluso che, se c’è “un’esposizione prolungata e non protetta”, questo si possa verificare: il virus, infatti, ha un’alta capacità di evoluzione e di adattamento.

A inizio maggio la comunità scientifica ha lanciato l’allarme su quella che potrebbe essere la prossima pandemia che il mondo dovrà fronteggiare.

Il virus che sta contagiando gli animali è il ceppo H5N1 ma ce ne sono diversi in circolazione e questi si stanno già modificando.

Secondo gli esperti le modifiche stanno avvenendo sui recettori di superficie, gli stessi che nel coronavirus hanno decretato l’adattamento all’uomo.