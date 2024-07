Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un treno merci è deragliato, martedì 9 luglio, poco dopo le 16. L’incidente è avvenuto nella stazione di San Severino di Centola, nel basso Cilento. Il deragliamento, che ha causato ingenti danni alla banchina in direzione nord, non ha provocato feriti tra il personale di bordo e i presenti in stazione. Ipotesi: il peso eccessivo dei container. Il traffico ferroviario è in tilt: numerosi treni cancellati sulla tratta Cilento-Napoli. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare le cause precise del sinistro.

Un treno merci è deragliato nel basso Cilento a San Severino di Centola.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 del pomeriggio di martedì 9 luglio e ha causato ingenti danni alla banchina in direzione nord.

Treno merci deragliato in Cilento, a San Severino di Centola

Fortunatamente, non si registrano feriti tra il personale di bordo e i pochi presenti in stazione al momento dell’incidente.

Bilancio danni e ritardi

L’impatto ha provocato significativi disagi al traffico ferroviario, con numerosi treni cancellati sulla tratta che collega il Cilento a Napoli. Pendolari e viaggiatori sono stati costretti a trovare soluzioni alternative, aumentando notevolmente la pressione sui servizi di trasporto su strada.

I tecnici delle Ferrovie dello Stato e le squadre di emergenza stanno lavorando senza sosta per ripristinare la normale circolazione ferroviaria.

La priorità è ora quella di rimuovere i container deragliati e riparare i danni alla banchina e ai binari. Si prevede che i lavori di ripristino possano richiedere diverse ore, mentre quelli di riparazione potrebbero durare diversi mesi.

Le cause dell’incidente

Le autorità ferroviarie hanno avviato un’indagine per determinare le cause precise del deragliamento. Una delle ipotesi principali è che il peso eccessivo dei container abbia giocato un ruolo cruciale nell’incidente.

Non si esclude la possibilità che i recenti lavori di manutenzione effettuati sui binari possano aver contribuito al sinistro.

I pendolari e i residenti della zona hanno espresso preoccupazione per l’accaduto, lamentando inoltre la mancanza di informazioni chiare su come gestire l’emergenza. Le Ferrovie dello Stato hanno assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei passeggeri e prevenire il ripetersi di simili incidenti in futuro (un evento che accade poco dopo l’episodio di train surfing).