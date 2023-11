Paura per della vernice contro un tram a Firenze, manifestanti in tuta bianca: “No terrorismo, dipingiamo”

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Nella mattina di domenica un gruppo di manifestanti ha attaccato con della vernice un tram a Firenze. Tanta la paura tra i passeggeri, che sono stati fatti scendere per la loro sicurezza. Il mezzo, in direzione dell’aeroporto, è stato bloccato e imbrattato con la vernice bianca e dei graffiti che recito la scritta: “Calma apparente”. Sul vetro anteriore un foglio reclama uno slogan: ”No terrorismo, dipingiamo”. La Digos indaga sul gruppo di 4-5 persone che hanno danneggiato il mezzo e interrotto il pubblico servizio.

Blitz in tuta bianca

La mattina di domenica 12 novembre è stata movimentata per i passeggeri del tram T2 in direzione dell’aeroporto di Firenze. La vettura del trasporto pubblico è stata attaccata da un gruppo di 4-5 persone in tuta bianca.

In pochi secondi (circa una trentina secondo le testimoniane) il gruppo è riuscito a bloccare la vettura, spargere vernice bianca sul vetro frontale e attaccare un biglietto con la scritta: “No terrorismo, dipingiamo”. Sul lato del mezzo invece è stata dipinta una scritta a caratteri cubitali, ovvero: “Calma apparente”.

Tram Firenze imbrattato, blitz gruppo in tuta bianca contro il terrorismo. Indaga la Digos

Nessuna rivendicazione

Al momento il blitz non è stato rivendicato da nessun gruppo, anche se secondo la Digos potrebbe trattarsi di “antagonismo sociale e antimilitarismo”. È ampio, dicono gli investigatori, l’arcipelago di gruppi che potrebbero aver agito in tal modo. Tra questi non si escludono neanche writers.

La Digos intanto indaga in merito all’assalto al mezzo per i reati di danneggiamento, imbrattamento e interruzione di pubblico servizio. Gest ha messo a disposizione degli investigatori le immagini delle telecamere.

Paura tra i passeggeri

Al momento del blitz il tram era nei pressi di una fermata ed è riuscito a frenare senza recare danno al gruppo in tuta bianca, né alle persone a bordo del mezzo. Ci sono stati attimi di spavento, ma nessuno è rimasto ferito. Il conducente ha fatto subito scendere i passeggeri e ha chiamato le forze dell’ordine attraverso la centrale del servizio di trasporto.

Gest condanna fermamente quanto accaduto per via della pericolosità del gesto e per il danneggiamento della vettura. “Un gesto spregevole assolutamente da condannare. Non esiste tolleranza per azioni gravi come queste”, ha scritto il sindaco di Firenze Dario Nardella in merito al fatto.