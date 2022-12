Paura nel volo dell'Hawaiian Airlines: aereo perde quota all'improvviso, feriti e 11 passeggeri gravi

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Terrore in volo sull’Hawaiian Airlines HA35 che ieri è partito da Phoenix alla volta di Honolulu. A causa di una perdita improvvisa di quota, infatti, 36 dei 278 passeggeri a bordo sono rimasti feriti e 11 sarebbero gravi.

Paura nel volo per le Hawaii

Partito dall’aeroporto di Phoenix nella mattina di domenica 18 dicembre 2022, il volo Hawaiian Airlines HA35 è stato costretto all’atterraggio di emergenza a causa di una grave turbolenza subita durante la crociera che lo stava portando a Honolulu. Nonostante il segnale delle cinture di sicurezza fosse acceso, 36 passeggeri sono stati sbalzati all’interno del velivolo e hanno subito delle ferite.

In 11, secondo un primo bilancio, sarebbero rimasti feriti gravemente e, una volta atterrati alle Hawaii, trasportati in ospedale per le cure del caso. Jon Snook, chief operating officer della compagnia aerea, afferma che il volo era pieno, con a bordo 278 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio.

(1/2) UPDATE: We are continuing to support our guests and employees who sustained injuries today after Flight HA35 from PHX to HNL encountered severe turbulence. We are also conducting a thorough inspection of the aircraft before returning it to service. — Hawaiian Airlines (@HawaiianAir) December 19, 2022

La pesante turbolenza in volo

Sui social la compagnia aerea si è scusata per quanto successo e ha spiegato la dinamica dell’accaduto. L’aereo, infatti, mentre stava sorvolando le Hawaii, è rimasto coinvolto in una turbolenza inaspettata che ha reso quasi ingovernabile il velivolo. Il comandante, dopo aver acceso il segnale per allacciare le cinture, ha provato a governare il mezzo che però, tra i vari vuoti d’aria, ha perso velocemente quota.

I passeggeri del velivolo sono stati quindi strattonati dal basso verso l’alto, e viceversa, a causa del vuoto d’aria. Data la violenza dell’evento, all’interno dell’aeromobile sono state calate anche le mascherine d’ossigeno d’emergenza, strumenti che hanno provocato il panico tra i passeggeri che hanno temuto il peggio.

L’allerta meteo sulle Hawaii

La perdita di quota dell’aereo Hawaiian Airlines HA35 è stato causato da condizioni meteorologiche avverse che erano state segnalate da ore sulle Hawaii. Nonostante le condizioni non ottimali l’aeromobile aveva ricevuto l’ok per il volo in quanto, come riferito anche dalle testate locali, le correnti atmosferiche non erano prevedibili nel dettaglio.

Hawaiian Airlines, sui social, si è messa a disposizione per le cure a passeggeri e membri dell’equipaggio rimasti feriti a cause dei violenti colpi subiti nel corso della turbolenza e si è detta dispiaciuta per l’accaduto.