Paura a Parigi, uomo ucciso a colpi di arma da fuoco, quattro persone ferite. Arrestato un sospettato

Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella serata di lunedì 18 luglio nell’XI arrondissement di Parigi, quartiere che si trova nell’area centro-orientale della città, sulla rive droite. Quattro persone sono rimaste ferite. Uno dei due aggressori è stato arrestato ma il secondo è riuscito a fuggire.

Spari in centro

Intorno alle 21:35 di lunedì 18 luglio, due individui sono scesi da un veicolo e hanno sparato alle persone sedute sulla terrazza di un bar, sulla rue Popincourt, nel cuore della capitale francese e non lontano dal Bataclan.

Ignoto il movente, anche se gli inquirenti sembrano ipotizzare per ora un regolamento di conti e tendono ad escludere l’ipotesi terrorismo.

Il racconto dei testimoni

“Abbiamo visto arrivare un’auto, sono usciti con un’arma – credo un mitra o un kalashnikov – hanno sparato e se ne sono andati”, ha testimoniato all’Afp, Antoine, gestore di un ristorante vicino.

“Ho appena avuto il tempo di dire allo staff di entrare. Tutti sono scappati”, ha aggiunto. “È durato 20-30 secondi. Ho subito capito che si trattava di un regolamento di conti e che gli altri esercizi non sarebbero stati interessati”, ha assicurato il ristoratore di questo quartiere segnato dagli attentati di gennaio e novembre 2015.

Uomo in fuga

È stata aperta un’indagine per “omicidio volontario e tentato omicidio volontario”, ha detto all’Afp una fonte a conoscenza della questione. L’indagine è stata affidata al secondo distretto della polizia giudiziaria di Parigi.

PARIS – Une fusillade a eu lieu dans le 11eme arrondissements. 1 mort et 4 blessés. pic.twitter.com/OD3gQuKVi9 — Clément Lanot (@ClementLanot) July 18, 2022

“Una sparatoria ha provocato un morto e 4 feriti in un bar di Chicha rue Popincourt. Nessun elemento in questa fase permette di conoscere le motivazioni di questo atto barbarico. I clienti del bar hanno bloccato uno dei due aggressori e l’altro è in fuga”, ha spiegato il sindaco dell’11° arrondissement, François Vauglin, sul suo account Twitter.

Un’unità medico-psicologica “sarà aperta al più presto per residenti e testimoni”. Il ministro dei Trasporti e parlamentare, Clément Beaune, ha reagito esprimendo “la sua immensa tristezza e rabbia” di fronte a “questo atto drammatico”.