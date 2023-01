Paura a Parigi: sei persone ferite alla stazione Gare du Nord, aggressore fermato e portato all'ospedale

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Sono stati attimi di paura a Parigi, intorno alle 6:40 della mattina di mercoledì 11 gennaio 2023. Un uomo ha accoltellato diverse persone all’interno della stazione ferroviaria di Gare du Nord per motivi ancora da accertare. Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute e lo hanno neutralizzato e arrestato.

Parigi, persone accoltellate alla Gare du Nord

Sarebbero almeno sei le persone ferite questa mattina, mercoledì 11 gennaio, all’interno della stazione Gare du Nord di Parigi. Intorno alle 6:40 la stazione ferroviaria era già affollata per via dei pendolari, quando improvvisamente un uomo armato ha seminato il panico tra i viaggiatori.

L’uomo avrebbe ferito sei persone servendosi di una sorta di punteruolo per praticare dei fori nei muri. Secondo fonti vicine alla polizia francese, le persone presentano fortunatamente ferite lievi.

Un individu a blessé plusieurs personnes ce matin à la Gare du Nord. Il a rapidement été neutralisé. Merci aux forces de l’ordre pour leur réaction efficace et courageuse. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 11, 2023

Ferito anche un agente: l’arresto dell’assalitore

La polizia francese è prontamente intervenuta per fermare l’aggressore. Gli agenti lo hanno neutralizzato dapprima con colpi di arma da fuoco che lo hanno ferito lievemente, poi immobilizzandolo.

Il primo ad intervenire contro l’aggressore – scrive l”Ansa’ – è stato un poliziotto non in servizio che ha ferito l’uomo per poi ricevere il supporto di altri colleghi presenti. L’assalitore è stato ferito al torace ed è stato trasportato all’ospedale con prognosi riservata.

Il suo gesto ha scatenato il panico tra i passeggeri in attesa dei treni e i pendolari della metropolitana regionale RER in arrivo dalla banlieue nord. Durante l’attacco è rimasto ferito, a quanto si apprende, anche un poliziotto delle dogane, in servizio dal momento che dalla stazione Gare du Nord partono anche i treni Eurostar che portano a Londra.

Intorno al luogo dell’accaduto è stato innalzato un perimetro di sicurezza, ma l’attività della stazione non ha subito gravi conseguenze: il servizio di trasporto ferroviario è proseguito regolarmente.

L’arrivo del ministro dell’Interno

Poco dopo l’episodio, alla stazione di Gare du Nord è arrivato il ministro francese dell’Interno Gérald Darmanin, che ha reso omaggio all’azione delle forze dell’ordine. La città francese, del resto, recentemente è stata teatro dei violenti scontri tra la polizia e i cittadini curdi.

Su Twitter, Darmanin scrive: “Grazie alla polizia per la risposta efficace e coraggiosa”. Per il momento non è dato conoscere l’identità dell’aggressore né le ragioni dietro il suo gesto.

Darmanin: “Per il momento esclusa la pista terroristica”

Darmanin, giunto sul posto insieme al ministro dei Trasporti Clement Beaune e alla sindaca di Parigi Anne Hidalgo, ha fornito maggiori dettagli alla stampa.

In primo luogo, l’assalitore è stato descritto come un uomo “estremamente minaccioso” e la sua azione è durata appena un minuto. L’attacco è iniziato alle 6:42 e la polizia lo ha neutralizzato alle 6:43. L’attentatore “non aveva documenti con sé” dunque non è possibile, per il momento, conoscere la sua identità.

Infine, Darmanin precisa: “Non si può ancora parlare di attacco terroristico, spetta al magistrato il compito di caratterizzare l’atto. Che io sappia l’uomo non ha parlato durante l’attacco”.