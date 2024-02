Paul Pogba della Juventus squalificato 4 anni per doping: carriera al capolinea per il calciatore francese

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha ricevuto una squalifica di 4 anni per doping dopo essere risultato positivo al testosterone al termine della partita Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. La richiesta della Procura antidoping per il giocatore francese ex Manchester United è stata accolta.

L’avviso della squalifica di Paul Pogba per doping

L’ANSA’ ha appreso della squalifica di 4 anni per doping per Paul Pogba da ambienti calcistici. L’avviso della squalifica sarebbe stato notificato nella mattinata di giovedì 29 febbraio alla Juventus.

Carriera finita per Paul Pogba?

Alla luce della squalifica di 4 anni ricevuta, la carriera da calciatore di Paul Pogba potrebbe essere terminata: il centrocampista francese della Juventus, infatti, compirà 31 anni il prossimo 15 marzo.

Fonte foto: ANSA

Paul Pogba, squalificato per 4 anni per doping, ha un contratto con la Juventus fino al 2026. Il 15 marzo di quest’anno, il giocatore francese compirà 31 anni.

Chi è Paul Pogba: la sua carriera tra Juventus e Manchester United

Classe 1993, Paul Pogba è nato a Lagny-sur-Marne, in Francia. Come calciatore, è cresciuto nel settore giovanile del Manchester United in Inghilterra. Con la maglia dei ‘Red Devils’ ha vinto una FA Youth Cup (2010-2011).

Nel 2012 si è trasferito alla Juventus. In Italia, con la ‘Vecchia Signora’, ha vinto 4 Scudetti consecutivi (dalla stagione 2012-2013 a quella 2015-2016), due Coppe Italia (anch’esse consecutive, 2014-2015 e 2015-2016) e 3 Supercoppe di Lega (2012, 2013 e 2015).

Nel 2016 Paul Pogba è tornato al Manchester United, nell’ambito di un trasferimento che, all’epoca, è risultato essere il più oneroso nella storia del calcio. Nel suo secondo periodo a Manchester, il centrocampista francese ha vinto una UEFA Europa League (2016-2017) e una Coppa di Lega inglese (2016-2017).

Nel 2022, a distanza di 10 anni dal suo primo trasferimento in bianconero, Paul Pogba è tornato a vestire la maglia della Juventus. Con i bianconeri, il giocatore ha firmato un contratto dalla durata quadriennale, la cui scadenza è attualmente fissata al 2026.

Con la nazionale della Francia, Pogba ha preso parte ai Mondiali di Brasile 2014 e Russia 2018, vincendo quest’ultima Coppa del Mondo. Con i transalpini, il giocatore è stato anche finalista all’europeo di Francia 2016 e ha conquistato la UEFA Nations League nel 2020-2021. In ambito giovanile, con la Francia Under-20, Pogba ha vinto il Mondiale di categoria di Turchia 2013.