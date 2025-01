Patrizia Crisolini Malatesta morta nell'incidente a Cuba, dolore di Avventure nel Mondo: "Partita da 3 giorni"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il direttore di Avventure nel Mondo Paolo Nugari ha parlato di Patrizia Crisolini Malatesta, la coordinatrice morta nell’incidente che ha coinvolto un minibus carico di turisti italiani che stavano partecipando a un viaggio organizzato proprio dalla società di Nugari a Cuba. Crisolini Malatesta era partita solo tre giorni prima di perdere la vita.

Il ricordo di Paolo Nugari

L’agenzia di stampa AdnKronos ha raccolto le dichiarazioni di Paolo Nugari, direttore di Avventure nel Mondo, che ha commentato la morte di Patrizia Crisolini Malatesta, sua coordinatrice da 18 anni, a Cuba, in un incidente stradale.

“La notizia ci è arrivata nella serata del 16, siamo ancora scioccati. Era partita per Cuba martedì 14 gennaio. Questo era il suo settantesimo viaggio come coordinatrice per noi” ha detto tra le lacrime Nugari.

Fonte foto: ANSA Le immagini del minibus dopo l’incidente

Crisolini Malatesta, 67 anni, è morta insieme all’autista del minibus su cui si trovava con il suo intero gruppo, composto da altri sei viaggiatori, tutti italiani.

La passione di Patrizia Crisolini Malatesta

Nugari ha anche spiegato che, come spesso accade per i coordinatori di Avventure nel Mondo, anche nel caso di Patrizia Crisolini Malatesta l’impegno per la società non era di tipo lavorativo.

“Patrizia non era nostra dipendente ma in qualità di coordinatore si rendeva disponibile ad accompagnare un gruppo in destinazioni che fossero a lei congeniali” ha spiegato Nugari.

“Viaggiava a nostre spese per il puro piacere di immergersi in tradizioni, religioni e culture diverse, lasciando a casa le consuetudini e le comodità” ha poi concluso il direttore di Avventure nel Mondo.

L’incidente del minibus a Cuba

Giovedì 16 gennaio un minibus che trasportava sei turisti italiani e la loro coordinatrice, Patrizia Crisolini Malatesta, è uscito di strada ed è finito in un fosso sull’autostrada vicino alla cittadina di Aguada del Pasajeros, circa 170 chilometri a sud-est dell’Avana, la capitale di Cuba.

La dinamica dell’incidente rimane poco chiara: non si sa se il conducente abbia perso il controllo del mezzo o se ci sia stato il coinvolgimento, con o senza collisione, di un’altra vettura che stava viaggiando sull’autostrada.

Tutti i turisti del gruppo di Crisolini Malatesta sono sopravvissuti allo schianto, ma sono rimasti feriti. Tre di loro hanno avuto bisogno di essere ricoverati in terapia intensiva. Anche l’autista del minibus è morto nello schianto.