Patrick Zaki è atterrato all'aeroporto di Malpensa: "È il giorno più importante della mia vita"

“Oggi è una data significativa per i diritti umani, da segnare nel calendario” ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

“Patrick è finalmente tornato a Bologna dopo un’ingiusta persecuzione giudiziaria che ha iniziato nel febbraio 2020. Ha sofferto per 22 lunghi mesi in carcere, senza aver commesso alcun reato, ma fortunatamente, le autorità egiziane hanno rilasciato un provvedimento di grazia per lui.”

La cerimonia a Bologna