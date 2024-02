Patente ritirata per alcol anche se lui andava in giro a piedi, il caso di un 40enne di Como: "È la prassi"

Era appena uscito da un ristorante. I vigili urbani gli hanno fatto l’alcoltest e il risultato ha mostrato un tasso alcolemico di poco superiore ai limiti di legge. Secondo la normativa, l’uomo non avrebbe potuto guidare e infatti era a piedi. I vigili gli hanno comunque ritirato la patente.

Il caso che coinvolge un 40enne arriva da Como. A raccontarlo a La Repubblica è il suo legale Ivano Chiesa:

Il mio assistito era in compagnia di una persona ed era appena uscito da un ristorante. Aveva parcheggiato in divieto di sosta tra viale Innocenzo e via Benzi e i vigili, correttamente, lo stavano multando per questo. Così i due amici si sono avvicinati per vedere cosa stesse succedendo. Gli agenti hanno sottoposto entrambi all’alcol test che per il mio cliente è risultato di poco superiore ai valori consentiti. A questo punto l’incredibile decisione della polizia locale: gli hanno ritirato la patente nonostante il mio assistito non stesse guidando in quel momento, né fosse appena sceso dalla sua auto. Lo ripeto: era a piedi.