Patè di olive ritirato dal supermercato per rischio fisico, possibile presenza di noccioli di olive

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di marchi di patè di olive. Il motivo è correlato a un possibile rischio fisico, ovvero la possibile presenza di frammenti di noccioli di olive. La raccomandazione ministeriale è quella di non consumare i prodotti e di riportarli al punto vendita.

Di norma, riportando i prodotti al supermercato si potrà optare per un cambio merce o per la restituzione del denaro.

Si specifica che il richiamo ministeriale vale solo ed esclusivamente per i lotti indicati. Tutti gli altri lotti sono da considerarsi sicuri, dunque chi li avesse acquistati può consumarli in tutta tranquillità, in mancanza di indicazioni diverse da parte della autorità.

Si aggiunge che i supermercati hanno già provveduto a rimuovere dai loro scaffali i lotti indicati, dunque il rischio di poterli acquistare inavvertitamente è stato eliminato alla fonte.

Marchi e lotti interessati dal ritiro

I prodotti interessati dal ritiro sono tre:

il primo è il Patè di olive taggiasche a marchio Pam e Panorama . Il richiamo riguarda i soli lotti L.071124 – L.271124 relativamente a confezioni da 180 grammi;

a marchio . Il richiamo riguarda i soli lotti L.071124 – L.271124 relativamente a confezioni da 180 grammi; il secondo ritiro riguarda il Patè di olive taggiasche a marchio Il viaggiator goloso . Il richiamo riguarda i lotti L.201124 – L.271124, sempre per la confezione da 180 grammi;

a marchio . Il richiamo riguarda i lotti L.201124 – L.271124, sempre per la confezione da 180 grammi; il terzo e ultimo richiamo riguarda il Patè di olive taggiasche a marchio Primia – Percorsi di gusto. Il richiamo è relativo ai lotti L 071124 – L 271124 – L 031224.

Tutti i prodotti, commercializzati sotto marchi differenti, sono stati realizzati dalla ditta Fratelli Merano di Lucinasco in provincia di Imperia.

Perché si parla di rischio fisico

Sotto la locuzione di “rischio fisico” si indica la eventuale presenza di un oggetto indesiderato all’interno di un alimento.

In questo caso il rischio riguarda la possibile presenza di noccioli di olive, che potrebbero essere inavvertitamente ingeriti finendo, nel peggiore degli scenari, nelle vie aeree.

Ma non solo: masticare un nocciolo potrebbe causare danni alla dentatura.