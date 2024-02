Patatine fritte surgelate ritirate dai supermercati per possibile presenza di insetti: i lotti richiamati

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Sospetta presenza di residui di insetti. Alcune confezioni di patatine fritte surgelate di Pizzoli (Happy Dì e Buone e Croccanti) sono state ritirate dai supermercati. Il richiamo è stato disposto dal Ministero della Salute, lo scorso 12 febbraio. Ecco cosa fare se avete acquistato il prodotto.

Quali sono i lotti di patate fritte

Il Ministero della Salute, nella sua nota informativa, ha indicato un lotto specifico che potrebbe contenere residui di insetti.

Si tratta del numer0 AB23343: le confezioni, entrambe da 100 grammi, hanno la data di scadenza fissata a dicembre 2025.

Fonte foto: Ministero della Salute Le patatine richiamate del Ministero della Salute

Qui le note del Ministero per le patatine Happy Dì e le patatine Buone e croccanti.

Qual è il lotto individuato

Il lotto ritirato dai supermercati è stato prodotto da Pizzoli Spa nello stabilimento di Budrio, in provincia di Bologna.

Cosa fare in caso di acquisto

Il Ministero della Salute raccomanda, a coloro che hanno acquistato il prodotto del lotto in questione, di non consumarne il contenuto e di riportare la confezione al punto di vendita per la sostituzione o il rimborso.