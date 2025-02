Passeggeri di Qatar Airways viaggiano seduti vicini a un cadavere coperto da un telo: "Morta durante il volo"

Una coppia australiana, Mitchell Ring e Jennifer Colin, ha volato per molte ore accanto al cadavere di una donna morta a causa di un malore su un volo della Qatar Airways. L’aereo era partito da Melbourne con destinazione finale a Venezia e ha fatto scalo a Doha prima di raggiungere il capoluogo veneto.

Il viaggio vicini a un cadavere

A raccontare quanto è accaduto è stata proprio la coppia australiana che ha parlato con la televisione australiana Nine News, nella trasmissione A Current affair. Mitchell Ring ha criticato la compagnia aerea e ha spiegato che la passeggera è morta a metà di un volo di 14 ore tra Melbourne e Doha.

Per le prime 10 ore il viaggio è stato perfetto e stava andando tutto bene, poi è avvenuta la tragedia. Appena uscita dal bagno una donna si è accasciata al suolo ed è morta sul colpo.

“Hanno cercato di portarla a una business class, ma era una signora dalla corporatura importante e non riuscivano a farla passare attraverso il corridoio”, ha detto l’uomo alla Nine News.

Ring ha affermato che il personale a bordo sembrava “un po’ frastornato” e che vedendo dei posti liberi vicino all’uomo hanno deciso di portare la donna deceduta di fianco a lui.

“Mia moglie era dall’altra parte, eravamo in una fila da quattro”, ha spiegato per poi aggiungere “Mi hanno detto: ‘Puoi spostarti per favore?’, Io ho semplicemente detto, ‘Sì, nessun problema’. Poi hanno messo la signora sulla sedia in cui ero io”.

Secondo il racconto di Ring, lo avrebbero fatto aspettare accanto al cadavere anche dopo l’atterraggio.

“Il personale dell’ambulanza e la polizia sono entrati e hanno iniziato a rimuovere le coperte dalla signora”, ha detto. “Non è stato piacevole”.

Quanto è durato il viaggio da incubo

La coppia australiana ha sottolineato di essere rimasta seduta per circa quattro ore accanto al corpo anche se c’erano altri posti disponibili.

L’equipaggio di volo non avrebbe permesso loro di cambiare posto per il resto del viaggio, al contrario avrebbe chiesto loro di rimanere seduti mentre il personale medico si sarebbe occupato del corpo della donna subito dopo l’atterraggio, aggiungendo che non sarebbe stato offerto loro alcun supporto da Qatar Airways (lo scorso anno la compagnia ha affrontato un altro incidente a causa di turbolenze in volo).

Cosa ha detto la compagnia aerea

La compagnia aerea si è scusata in una dichiarazione alla stampa australiana “per qualsiasi inconveniente o angoscia che questo incidente possa aver causato”.

In una dichiarazione a NbcNews, Qatar Airways ha fatto le condoglianze “alla famiglia del passeggero che purtroppo è scomparso a bordo del nostro volo”.

Il signor Ring, però, ritiene che la compagnia aerea ha “il dovere di prendersi cura sia dei loro clienti che del loro personale, devono contattarci per assicurarci se abbiamo bisogno di supporto o di consulenza”.