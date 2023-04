Passeggera morta sull'aereo in volo dopo un malore: il pilota di Jet2 costretto all'atterraggio di emergenza

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Dramma sul volo Jet2 che da Tenerife volava alla volta di Manchester. Nel bel mezzo del viaggio, infatti, l’aereo è stato costretto all’atterraggio d’emergenza a Cornwall Newquay a causa di un malore accorso a una passeggera. Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Passeggera ha malore in volo

La tragedia si è consumata sul volo LS756 partito domenica 2 aprile da Tenerife alla volta di Manchester. Tutto stava andando come da prassi, col volo partito dalla Spagna in tarda serata, quando hostess e steward sono stati richiamati da uno dei passeggeri a bordo.

Una donna, che non si sentiva bene, ha infatti richiamato l’attenzione del personale di bordo. Da lì il panico, con la donna che ha accusato un malore. La situazione, nel giro di poco, è precipitata portando il pilota a effettuare l’atterraggio di emergenza a Cornwall Newquay.

L’atterraggio di emergenza e il dramma

Alcuni testimoni hanno raccontato le scene di panico quando la donna si è sentita male. La passeggera è stata soccorsa dall’equipaggio e portata davanti alle porte di emergenza del velivolo, nella zona dove c’è più spazio.

La passeggera è stata fatta coricare a terra e in un primo momento sembrava essersi ripresa. Ma successivamente le sue condizioni sono peggiorate e l’atterraggio a Cornwall Newquay è stato inevitabile. Una volta toccata la pista dell’aeroporto della cittadina a sud-ovest dell’Inghilterra, il personale di terra ha soccorso la donna e l’ha trasportata immediatamente in ospedale.

Ma all’arrivo in struttura per la donna non c’era più nulla da fare e in ospedale è stata dichiarata deceduta.

L’aereo è poi decollato di nuovo, atterrando a Manchester intorno alle 22 con tre ore di ritardo sulla tabella di marcia.

La nota della compagnia

A svelare il tragico epilogo della vicenda è stata la stessa Jet2, compagnia low cost britannica. In una nota, infatti, l’azienda ha fatto sapere che il volo LS756 da Tenerife a Manchester ha subito un dirottamento a causa di “necessarie cure mediche” per uno dei passeggeri.

“Purtroppo, possiamo confermare che il cliente è tristemente deceduto. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici del cliente in questo momento molto difficile” fanno sapere da Jet2 che ha poi ringraziato l’equipaggio e gli altri passeggeri per aver fornito la propria assistenza a bordo in un momento difficile.