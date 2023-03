Passanti accoltellati per rapina alla stazione centrale di Milano: diversi feriti, due in gravi condizioni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Cinque persone sono rimaste ferite a Milano nel corso di una serie di rapine messe in atto per strada nella zona vicina alla stazione centrale. Ad accoltellare i passanti sarebbero stati due uomini ubriachi, o forse sbandati, e uno di loro è stato bloccato dalla polizia.

Rapinati e accoltellati, due feriti gravi

Secondo quanto si apprende sarebbero due le persone che poco dopo le 17.30 di lunedì 6 marzo 2023 avrebbero seminato il panico tra le strade di Milano. Armati di taglierino, ubriachi o forse malintenzionati, hanno preso di mira dei passanti nel tentativo di rapinarli.

In evidente stato di alterazione, come evidenziato da alcuni testimoni, i due si si sarebbero spostati tra via Sammartini e viale Brianza, minacciando i passanti, rapinandone alcuni e aggredendone altri. Diverse sono state le persone colpite, tra loro anche un uomo di 68 anni e una donna di 34, entrambi trasportati in gravi condizioni negli ospedali Niguarda e San Paolo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio, in rosso, le strade in cui è avvenuta l’aggressione a Milano

Il percorso degli accoltellatori

Secondo le prime informazioni i due, che pare abbiano agito insieme, si sono mossi nella zona vicina alla stazione centrale. In via Sammartini il 118 ha soccorso due donne, una colpita al volto con un pugno e l’altra con una lieve ferita a una mano.

In viale Brianza, poco più giù, uno dei due o tutti e due, avrebbero aggredito altre tre persone, due uomini e una donna. Tra questi anche il 68enne, ferito in maniera grave a una spalla nel tentativo di difendere una donna che era stata rapinata all’uscita di casa. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale a causa di una copiosa perdita di sangue. La donna 34enne, di origini spagnole, è stata trasportata al San Paolo con un trauma dovuto a una colluttazione avuta con i due aggressori.

Altre tre persone sono state ricoverate in codice giallo tra il San Paolo, il San Carlo e il Fatebenefratelli. I soccorritori del 118 sono intervenuti con due automediche e tre ambulanze. Secondo le informazioni giunte, a rimanere feriti sarebbero stati tre italiani e due donne di origine spagnola, come detto, e salvadoregna.

Fermato uno degli aggressori

Gli agenti delle Volanti della questura hanno bloccato uno dei due presunti autori, visibilmente ubriaco. Si tratterebbe di un nordafricano.