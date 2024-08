Pasquale Montagnaro morto a 11 anni a Napoli dopo un bagno a Ferragosto: per tre volte in arresto cardiaco

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Non ce l’ha fatta Pasquale Montagnaro, il bambino di 11 anni di Melito, in provincia di Napoli, morto dopo aver subito un grave malore mentre nuotava a Lido di Ischitella, in provincia di Caserta, nel giorno di Ferragosto. Colto da arresto cardiaco dopo il bagno, era stato “preso per i capelli” dai soccorritori che lo avevano immediatamente portato in ospedale, ma durante il tragitto il suo cuore si era fermato altre due volte. Nonostante gli sforzi dei medici, Pasquale è deceduto due giorni dopo presso l’ospedale Santobono di Napoli.

Pasquale Montagnaro morto a 11 anni dopo un bagno a mare

Erano circa le 13:30 di giovedì 15 agosto quando Pasquale Montagnaro, un bambino di 11 anni, ha subito un arresto cardiaco mentre nuotava a Lido di Ischitella, nel Casertano.

Amici e familiari avevano sperato in un miracolo, dopo che i soccorritori erano riusciti a salvare la sua vita agli sgoccioli dopo il malore subito.

La tragedia è avvenuta al Lido di Ischitella, Caserta

Due giorni di lotta disperata non sono serviti: il bambino è morto nell’ospedale Santobono di Napoli, dove era stato trasportato in condizioni critiche.

Chi era Pasquale Montagnaro

Pasquale Montagnaro, 11 anni, era di Melito, comune della provincia di Napoli. La sua tragedia si è consumata mentre faceva il bagno: il grave malore e poi, fortunatamente, i rapidi soccorsi.

Per primi sono stati i bagnini del lido a portarlo a riva, dove è stato evidente come il bambino fosse in arresto cardiaco. Gli operatori del 118 hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, riuscendo momentaneamente a salvarlo.

Dopo averlo stabilizzato, i soccorritori lo hanno trasferito d’urgenza in ambulanza verso l’ospedale Santobono di Napoli.

I tre arresti cardiaci in ambulanza

Purtroppo, il tragitto verso l’ospedale è stato segnato da ulteriori due arresti cardiaci, che hanno richiesto interventi di rianimazione supplementari.

Nonostante gli sforzi disperati dei medici e le speranze riposte nel possibile miracolo, la situazione di Pasquale è rimasta critica.

Alla fine, nonostante la lotta per la vita, il suo cuore non ha resistito e il giovane è deceduto dopo due giorni di sofferenze in ospedale.

I casi di malore fatale in spiaggia

Sono purtroppo diversi i casi di malori fatali in spiaggia in questo mese di agosto. Alcuni giorni prima Gianni Giacopelli, ex consigliere comunale di Monteriggioni e figura nota della politica senese, è deceduto in un episodio simile a Follonica.

L’incidente è avvenuto domenica 4 agosto vicino alla spiaggia libera di Pratoranieri, dove Giacopelli ha accusato un malore poco dopo essere entrato in acqua. Nonostante i soccorsi immediati del 118, il tentativo di rianimazione è stato vano.