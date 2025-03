Pasquale D'Anna morto nell'agguato a Fuorigrotta a Napoli e un ferito grave, aperta indagine

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Ancora spari a Napoli: è di un morto e di un ferito grave il bilancio dell’agguato avvenuto a Fuorigrotta. La vittima è il 34enne Pasquale D’Anna. L’uomo rimasto ferito è un quarantenne. Entrambi sarebbero già noti alle forze dell’ordine. D’Anna, in particolare, avrebbe precedenti e sarebbe considerato dagli inquirenti vicino a clan del quartiere di Pianura.

Spari all’alba a Napoli

L’agguato è stato messo in atto attorno alle 6:40 del mattino di domenica 2 marzo. Le pallottole sono state esplose all’altezza di un bar a piazzale Tecchio a Fuorigrotta, non lontano dalla stazione di una metropolitana e da un incrocio.

D’Anna e l’altro soggetto si sarebbero trovati all’interno del bar a fare colazione. Si tratta di un locale molto frequentato, anche all’alba di domenica mattina, dal momento che vi si recano i giovani a fare colazione dopo le notti trascorse a ballare in discoteca.

Piazzale Vincenzo Tecchio è stato il teatro dell’agguato avvenuto a Napoli nella mattina del 2 marzo 2025

Videocamere al centro delle indagini

Sia il 34enne che il quarantenne sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Napoli. La morte, per Pasquale D’Anna, è sopraggiunta mentre i medici tentavano di salvargli la vita. Il ferito è in gravi condizioni e i carabinieri non hanno ancora potuto acquisire la sua testimonianza.

Un aiuto alle indagini potrà arrivare dalle telecamere di sorveglianza pubbliche e private della zona. I carabinieri hanno proceduto inoltre a effettuare i rilievi balistici e a sentire i testimoni presenti sul posto.

Pasquale D’Anna già ferito in passato

Il quartiere Pianura, nel quale avrebbe operato Pasquale D’Anna, da tempo è teatro di scontri fra clan di camorra.

La vittima, scrive Sky TG24, era ritenuta legata agli ambienti dello spaccio di droga delle famiglie Calone, Esposito e Marsicano.

Tre anni fa D’Anna era stato coinvolto in un maxi blitz anticamorra. E in passato era già stato ferito in un altro agguato.