Partorisce in aereo sul volo Dubai-Malpensa grazie a un medico a bordo: il bimbo pesa 3 chili e sta bene

“C’è un medico a bordo?”, è questa la domanda che si è soliti sentire nei film o nelle serie tv quando un parto sta per avvenire in un luogo non preventivato. È proprio quello che è accaduto sull’aereo Airbus A380, in volo da Dubai a Malpensa. Non è la prima volta che accade un fatto simile, ma per fortuna a bordo del mezzo c’era un medico e il bambino è venuto alla luce in volo senza problemi. Sta bene e insieme alla madre è ora ricoverato all’ospedale Filippo Del Ponte di Varese.

Il parto

Nella giornata di lunedì 2 ottobre si è verificato un fatto raro, anche se non unico: una donna ha partorito a bordo di un aereo in alta quota. Il volo protagonista dell’evento è stato quello che da Dubai era diretto a Malpensa. L’aereo sul quale la coppia viaggiava era un AirbusA380.

Aereo che, una volta atterrato, è stato affiancato da un’ambulanza con culla mobile. I soccorsi medici hanno raggiunto donna e bambino e constatato il loro stato di salute. Un viaggio impossibile da dimenticare per molti passeggeri a bordo, ma soprattutto per la coppia.

Fonte foto: ANSA Video Ingresso Ospedale Filippo Del Ponte, dove madre e figlio sono stati ricoverati dopo l’atterraggio del volo AirbusA380

Un medico a bordo

Inaspettato il parto avvenuto sul volo Dubai-Malpensa. Lo era per i genitori, ma soprattutto per i passeggeri a bordo. La scena è stata da film, con il messaggio da parte del capitano: “C’è un medico a bordo?”. La risposta sì.

Grazie all’intervento del medico il parto è stato portato a termine in sicurezza e senza preoccupazione. A differenza del caso di appena pochi mesi fa, quando una donna ha dato alla luce un bambino a 20 minuti dal decollo da Tachileik, in Myanmar. A bordo non c’era nessun medico e anche se è andato tutto bene, la donna è stata assistita dai passeggeri, con un aumentato pericolo per la salute della partoriente e del bambino.

Condizioni di salute di madre e figlio

In seguito al parto in volo, madre e figlio sono stati spostati su un mezzo di soccorso del 118. L’ambulanza attrezzata con una culla mobile è partita dall’ospedale Filippo Del Ponte di Varese non appena informati. Hanno ricevuto le prime cure direttamente in ambulanza. La giovane coppia è stata trasportata al polo materno-infantile e ora madre e figlio sono ricoverati nell’ospedale.

Le condizioni di salute di entrambi sono buone. Dal loro prelievo a bordo dell’aereo, atterrato a Malpensa, fino all’arrivo in ospedale non sono state riscontrate problematicità. La donna e il piccolo si stanno riprendendo e risultato in buona salute.