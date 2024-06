Partorisce decima figlia a 32 anni vicino Treviso, intera famiglia vive col solo stipendio del padre operaio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Famiglia numerosa. Un donna ha partorito la sua decima figlia a Treviso, facendo segnare un record in Italia: l’intera famiglia vive con il solo stipendio del padre che di mestiere fa l’operaio.

Simona Bogdan Cretu, residente a Gorgo al Monticano in provincia di Treviso, ha partorito Naomi, la sua decima figlia, all’ospedale di Oderzo. A 32 anni, la donna è diventata madre per la decima volta.

La neonata è stata chiamata Noemi, quando è nata pesava 3,5 kg. “Tutti i figli sono contenti e non vedono l’ora di conoscere la piccola Naomi e di riabbracciare la mamma” ha detto il padre Ionut.

I due neo genitori hanno avuto figli con una cadenza di uno ogni anno, solo in alcuni casi ogni due, da quando è nato il loro primogenito nel 2010. Ora, come detto, con la nascita di Naomi la famiglia sarà composta da 12 persone.

La famiglia vive con il solo stipendio del padre operaio

Ionut e Simona Bogdan Cretu sono entrambi di origini rumene ma vivono in Veneto dal 2009. Appena dopo essersi trasferiti hanno avuto il loro primo figlio e da allora la famiglia non ha fatto altro che allargarsi.

Vivono tutti in una grande casa di campagna e l’unica entrata per tutta la famiglia deriva dallo stipendio da operaio del padre: “Al nostro fianco ci sono i nostri amici, della Chiesa evangelica di Mansuè” ha aggiunto Ionut.

“La nostra è una grande fortuna. Crediamo e siamo grati per la benedizione che stiamo vivendo. Forse però dovremo trovare una casa più grande, vedremo” ha poi concluso il padre nelle brevi dichiarazioni rilasciate al Corriere del Veneto.

La denatalità in Italia

Quello della famiglia Cretu è un caso molto raro se non unico in Italia, dove la denatalità è un problema molto serio. Lo scorso anno è stato in assoluto quello con meno bambini nati da quando vengono raccolti questi dati nel nostro Paese.

Le cause di questo fenomeno sono varie, dal calo delle nascite che avviene in tutti i Paese sviluppati alla carenza di strutture per accogliere i neonati, come gli asili nido, fino all’occupazione giovanile e all’eco di uno dei periodi con meno nati della storia Italia, la metà degli anni ’90.

In demografia, un’eco è un calo delle nascite ricorrente dopo un evento che ha causato una diminuzione della popolazione rispetto alla generazione precedente. Può essere una guerra oppure un semplice periodo di denatalità.