Parma, ucciso a coltellate per difendere una donna dal compagno: omicidio davanti al figlio della coppia

Omicidio in piena notte. Un uomo di circa 40 anni è stato ucciso a coltellate in un parcheggio a Gaione, frazione di Parma, la sera di martedì 5 luglio. Sarebbe intervenuto per difendere una donna dall’aggressione del compagno. Il presunto killer è fuggito, ma è stato rintracciato dai carabinieri e si trova in stato di fermo. Sul posto c’era anche il figlio della coppia.

L’omicidio davanti al figlio

La vittima, di origini moldave, sarebbe intervenuta in un litigio tra coniugi, suoi conoscenti e connazionali, intorno alle 22:30.

Nel tentativo di difendere la donna, avrebbe provato a fermare l’altro uomo, suo collega di lavoro: quest’ultimo, però, l’avrebbe ucciso a coltellate.

Il tutto sarebbe successo nel parcheggio di via Fontanini a Gaione, frazione di Parma, davanti agli occhi del figlio della coppia.

Sembra che i due si stessero separando e che si fossero incontrati per un chiarimento.

La fuga e l’arresto

Il presunto killer sarebbe scappato subito dopo in un parco, venendo però rintracciato poco dopo dai carabinieri.

I militari, in collaborazione con la squadra mobile, lo hanno preso e portato in caserma.

Decisivi i racconti di alcuni testimoni.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Vitalie Sofroni.

Sul luogo del delitto anche gli uomini della Scientifica per i rilievi di rito e per ricostruire i dettagli dell’episodio.