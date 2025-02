Parma, scoperti dalla proprietaria mentre rubano una bicicletta: la minacciano con una catena, denunciati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due stranieri sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per minacce e ricettazione a Parma. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio in via Venezia, quando una donna ha segnalato la presenza della sua bicicletta rubata, geolocalizzata nel cortile di un condominio.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato richiesto dopo che la donna ha notato un uomo intento a verniciare la sua bicicletta a Parma. Alla vista della proprietaria, l’uomo ha impugnato una catena con lucchetto, minacciando di colpire la donna e i suoi familiari per guadagnarsi la fuga.

Arrivo di un complice

Durante il parapiglia, un secondo uomo è arrivato a bordo di un’auto e ha minacciato la donna e i suoi familiari con la stessa catena. Entrambi gli uomini, identificati come un 26enne e un 42enne con precedenti di polizia, sono stati portati in ufficio per l’identificazione.

Conclusione delle indagini

Al termine delle indagini, il 42enne è stato denunciato per minacce aggravate, mentre il 26enne è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere, minacce aggravate e ricettazione. La bicicletta è stata restituita alla proprietaria, che aveva già sporto denuncia di furto.

