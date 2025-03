Parma, ruba i volanti delle auto: 25enne denunciato grazie a Face Recognition, i dettagli dell'operazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un furto di diverse parti di automobili il bilancio di un’operazione dei Carabinieri avvenuta a Parma. Un 25enne dell’Est Europa è stato denunciato per essersi impossessato dei volanti di due auto parcheggiate in Via della Salute nella notte del 24 febbraio. L’identificazione è avvenuta grazie all’uso di avanzati strumenti di riconoscimento facciale (Face Recognition).

Indagini e identificazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’uomo, vestito in modo sportivo e con guanti da lavoro, si è avvicinato a un’auto in sosta intorno all’una di notte. Dopo aver rotto il vetro posteriore sinistro di una BMW, ha tentato di orientare una telecamera di sorveglianza verso il muro, ma non è riuscito a evitare che l’audio venisse registrato. I rumori metallici hanno confermato che il furto era stato portato a termine.

Denuncia e indagini tecniche

Nella mattina del 24, i proprietari delle due BMW hanno scoperto i danni e la mancanza di diverse parti delle loro auto, tra cui il volante multifunzione, e hanno sporto denuncia presso la caserma di Strada delle Fonderie. I Carabinieri hanno avviato un’attività di indagine tecnica, utilizzando strumenti di analisi video e software di riconoscimento biometrico. L’analisi dei video ha permesso di ottenere un’immagine nitida del volto del presunto autore del furto.

Denuncia alla Procura

La successiva acquisizione dei dati attraverso banche dati dedicate ha confermato la corrispondenza tra la fotografia e l’immagine del volto ripresa nel video. Al termine degli accertamenti, il 25enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

