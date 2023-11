Parla l'amica di Monia Bortolotti, la mamma arrestata per duplice infanticidio: "Ecco cosa mi disse su Mattia"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Alle telecamere di ‘Quarto Grado’, nascosta nell’anonimato, parla per la prima volta l’amica di Monia Bortolotti, la giovane madre di 27 anni ora arrestata per duplice infanticidio. All’inviata viene raccontata la personalità di Monia, descritta come “una ragazza dolcissima” ma “con tante problematiche“.

“Si sentiva le dita puntate addosso”, questo le aveva confidato Monia quattro giorni prima del suo arresto. Soprattutto, alla sua amica aveva raccontato i tragici momenti della morte del figlio Mattia, deceduto nel 2022 un anno dopo della primogenita Alice.

“Quando si era accorta che il figlio non stava bene, aveva provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco con la paura forse però di aver schiacciato un po’ troppo. Mattia non era nato prematuro ma era piccolino, e secondo Monia aveva qualche difficoltà respiratoria“.

Recentemente sono spuntate anche le chat di Monia Bortolotti con un’amica alla quale aveva confidato le sue sensazioni dopo la morte dei suoi figli. In una serie di audio, la giovane mamma aveva descritto quei momenti in modo edulcorato, immaginando che i suoi bambini fossero ormai in compagnia degli angeli e che mandassero segnali.

Infine, l’amica rivela: “Se con Alice è stata una tragedia immane, con Mattia tutti abbiamo avuto dei dubbi. Mi auguro che dica la verità per i suoi figli, se lo meritano”.