Parla il manager Rai ricattato da una escort: "Ci sono cascati in tanti", come è finito nella trappola

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Ha fatto molto rumore la notizia della escort di 30 anni, Adina Manelache, arrestata per estorsione ai danni di un manager Rai di alto vertice. A denunciarla è stato direttamente lui, dopo mesi di ricatti. Ora ha raccontato come è finito nella trappola.

Cosa ha detto il dirigente Rai ricattato dalla escort

Parlando con Il Messaggero, l’anonimo dirigente della Tv di Stato ha rotto il silenzio sulla vicenda, esponendosi quasi in prima linea per spiegare come si sia ritrovato a dover dare decine di migliaia di euro ad una escort con la quale intratteneva rapporti sessuali.

Dopo averla conosciuta su Bakeca, sito di appuntamenti per adulti, i due si sono rivisti più volte e lui inizialmente non ha avuto molti dubbi su di lei: “Sapeva costruire molto bene le storie da raccontare. Ha architettato tutto alla perfezione, sapendo carpire la fiducia del suo interlocutore”.

Fonte foto: iStock L’uomo ha denunciato tutto alla Polizia, che ha organizzato un finto incontro per arrestare la donna

Al dirigente, ha raccontato di avere gravi difficoltà con i suoi familiari e nonostante all’inizio fosse “amabile, faceva tenerezza”, le cose poi sono cambiate velocemente: “Poi la modalità passava gradualmente in una fase più aggressiva fino al punto di esercitare una certa violenza e così le richieste diventavano delle autentiche pretese“.

Le bugie che ha raccontato la 30enne Adina Manelache

Stando a quanto raccontato al quotidiano, la escort arrestata nei giorni scorsi e messa ai domiciliari avrebbe raccontato una serie di crescenti bugie che andavano da presunti problemi di salute del figlio a notifiche di sfratto e difficoltà economiche a pagare l’affitto.

“C’è gente che mi vuole fare del male, dei criminali” avrebbe detto, avanzando richieste di denaro. La prima tranche è stata di 15.000 euro, ma dopo poco sono arrivate altre pretese. “In realtà è bastato poco tempo – ha raccontato – per capire che quella di Adina era una truffa. Me ne sono reso conto, ma temevo che la storia sarebbe finita sui giornali, come è stato”.

Benché il suo nome non sia stato rivelato, ora le cronache sanno che ricopre un posto di vertice in Rai, dove lavora da una vita: “Lei sapeva bene che ero un personaggio pubblico, un top manager fa sempre notizia in questi casi e così, sulle prime, non ho voluto correre quel rischio assecondando le sue richieste, sperando che sarebbe arrivato un punto in cui si sarebbe fermata”.

Quanto ha estorto la donna al manager della Rai

Così non è stato, ovviamente. Stando a quanto riportato, la cifra totale esorta in sei mesi sarebbe pari a circa 100mila euro. Tutte “donazioni” obbligate, ma una volta le ha addirittura consegnato la carta di credito: “Capitò una giornata in cui non potevo uscire e ho mandato lei a prelevare la somma. Ma non ha mai avuto accesso a tutti i miei conti in banca” ha puntualizzato.

Il manager Rai che ha deciso di denunciare mettendo così anche a rischio la sua immagine pubblica, ci tiene a sottolineare che il pericolo non arriva solo online: “Può capitare anche di incontrare persone simili nei locali di Roma o in qualsiasi altro ambito. Chiunque può finire nel mirino di chi fa truffe per ‘professione'”.

L’uomo è single, non ha famiglia ed è prossimo alla pensione, tutti motivi che lo hanno spinto a farsi avanti: “Questo ha rappresentato un vantaggio adesso che la storia è uscita e uno svantaggio nel periodo in cui sono stato sotto ricatto perché magari la presenza di una famiglia mi avrebbe aiutato e evitare questo imbarazzo”. E al Messaggero anticipa: “Più avanti racconterò il resto, ora sono sconvolto. Mi sento a pezzi. Ma occorre non avere paura e denunciare”.