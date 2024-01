Papà separato getta figlia di 5 anni dal terrazzo e tenta suicidio a Cinto Caomaggiore vicino Venezia: fermato

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Tragedia sfiorata a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, nel Veneto orientale. Un papà separato avrebbe lanciato la figlia di 5 anni giù dal terrazzo della propria abitazione, per poi tentare il suicidio lanciandosi anche lui. La bambina è stata ricoverata d’urgenza in seguito a un grave trauma cranico, l’uomo sarebbe illeso e in stato di fermo.

Bimba gettata dal terrazzo a Cinto Caomaggiore, sospetti sul padre

Poco prima della mezzanotte del 5 gennaio 2024, un uomo avrebbe gettato la propria figlia di cinque anni dal terrazzo al primo piano di un’abitazione in via Tieplo a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia.

L’uomo si è poi gettato dal terrazzo a sua volta tentando il suicidio, ma è rimasto illeso.

Fonte foto: ANSA

Il rumore dei tonfi ha svegliato i vicini di casa, che hanno prontamente allertato i soccorsi. Sul corso sono giunte due ambulanze da Portogruaro e Caorle e i carabinieri.

La bambina, ancora cosciente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Treviso in elisoccorso, dove sta ricevendo le cure a seguito del grave trauma cranico riportato.

Al momento della sfiorata tragedia, il padre e la figlia erano soli in casa, seppur inizialmente si pensava che dentro l’abitazione ci fosse una terza persona, prima dell’apertura della porta da parte dei vigili del Fuoco accorsi sul luogo dell’incidente.

Papà in stato di fermo

L’uomo è separato dalla ex moglie e aveva la figlia in affidamento per il periodo delle vacanze di Natale.

Il procuratore facente funzioni di Pordenone, Maria Grazia Zaina, ha riferito all’Ansa che l’uomo sarebbe in stato di fermo, perché accusato di aver gettato la figlia dal terrazzo.

Il provvedimento è stato deciso dopo che i medici hanno fornito le prime risultanze sullo stato psicofisico dell’uomo, accusato di tentato omicidio: “Non abbiamo ancora il referto dell’ospedale per la figlia – ha precisato il magistrato -, ma ci vengono fornite rassicurazioni su un decorso positivo dopo le prime ore di grande apprensione”.

I testimoni sul padre: “Frasi sconnesse”

Ansa, inoltre, ha riferito le dichiarazioni di alcuni testimoni, i vicini di casa, rese ai carabinieri: “Quando ci siamo affacciati, dopo aver udito dei tonfi fragorosi, l’uomo camminava nel giardino e pronunciava frasi sconnesse: non sembrava essere presente a se stesso, ma non pareva nemmeno ferito dopo la caduta”.