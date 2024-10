Papa Francesco suggerisce di accogliere i migranti al Governo Meloni: "Servono, l'Italia non fa figli"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Anche Papa Francesco è intervenuto sul tema dei migranti, dando un suggerimento al Governo Meloni sulle iniziative da adottare per contrastare i problemi legati al fatto che in Italia si fanno pochi figli.

Il consiglio di Papa Francesco al Governo Meloni sui migranti in Italia

Ricevendo in udienza gli scalabriniani, come riportato dall’agenzia ANSA, Papa Francesco ha dichiarato: “Oggi tanti Paesi hanno bisogno dei migranti. L’Italia non fa figli, non fa figli. L’età media è di 46 anni. L’Italia ha bisogno dei migranti e deve accoglierli, accompagnarli, promuoverli e integrarli. Dobbiamo dire questa verità”.

Il Pontefice ha definito i migranti “maestri di speranza“, che non si arrendono “anche quando trovano chiusure e rifiuti”.

“La loro tenacia – ha continuato Papa Francesco -, sostenuta spesso dall’amore per le famiglie rimaste in patria, ci insegna tanto, specialmente a voi che, ‘migranti tra i migranti’, come vi ha voluto il vostro fondatore, ne condividete il cammino. Così, attraverso le dinamiche dell’incontro, del dialogo, dell’accoglienza di Cristo presente nello straniero, crescete insieme con loro, solidali gli uni gli altri. Non dimenticatevi l’Antico Testamento: la vedova, l’orfano e lo straniero. Sono i privilegiati di Dio“.

Poi Bergoglio ha aggiunto: “La ricerca di futuro che anima il migrante esprime un bisogno di salvezza che accomuna tutti, al di là di razze e condizioni”.

Ancora Papa Francesco: “Sono figlio di migranti e a casa abbiamo sempre vissuto quel senso di andare lì per fare l’America, per progredire. Partono sperando di ‘trovare altrove il pane quotidiano’, come diceva S. Giovanni Battista Scalabrini, e non si arrendono, anche quando tutto sembra remare contro”.

Fonte foto: ANSA

Papa Francesco.

La denuncia di Papa Francesco

Nel suo discorso agli scalabriniani, Papa Francesco ha aggiunto un’altra denuncia: “Si aggiungono la chiusura e l’ostilità dei paesi ricchi, che vedono in chi bussa alla porta una minaccia al proprio benessere”.

Il Pontefice ha poi detto: “Questo lo vediamo anche da noi: c’è lo scandalo che per la raccolta delle mele, al Nord, fanno venire i migranti dal Centro Europa, ma poi li mandano via. Li usano per raccogliere le mele, e poi vanno via. Questo oggi. Così, nel drammatico confronto tra gli interessi di chi protegge la sua prosperità e la lotta di chi tenta di sopravvivere, fuggendo dalla fame e dalla persecuzione, tante vite umane vanno perdute, sotto gli occhi indifferenti di chi si limita a guardare lo spettacolo, o peggio specula sulla pelle di chi soffre”.

I dati Istat sul calo del numero di figli in Italia

Nel 2023, stando ai dati dell’Istat su natalità e fecondità della popolazione residente, le nascite in Italia sono scese a 379.890, 13mila in meno rispetto al 2022 (per un calo pari al 3,4%). Per ogni mille residenti in Italia sono nati poco più di sei bambini nello scorso anno.

Il calo delle nascite sembra proseguire anche nel 2024: stando ai dati provvisori riportati nel report, tra gennaio e luglio le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023″.