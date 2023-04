Papa Francesco su Wojtyla e il caso di Emanuela Orlandi dopo le parole del fratello Pietro: cosa ha detto

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Papa Francesco, in occasione del suo volo per Budapest, ha commentato le insinuazioni su Giovanni Paolo II diffuse nei giorni scorsi in relazione al caso di Emanuela Orlandi, scomparsa nel nulla a Roma il 22 giugno 1983 all’età di 15 anni.

Cosa ha detto Papa Francesco sulle insinuazioni su Giovanni Paolo II

Come riporta l’agenzia ‘ANSA’, durante il volo per Budapest, Papa Francesco ha definito “una cretinata che hanno fatto” le insinuazioni su Karol Wojtyla.

Il Pontefice, in occasione dei saluti ai giornalisti, ha risposto a una inviata polacca che lo ha ringraziato per la difesa di Giovanni Paolo II.

Fonte foto: ANSA Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi.

Le dichiarazioni di Pietro Orlandi su Giovanni Paolo II

Il caso è esploso in seguito ad alcune dichiarazioni di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, rilasciate durante una recente puntata della trasmissione ‘DiMartedì’.

Pietro Orlandi aveva detto: “Mi dicono che Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case…”.

Nella mattinata del 16 aprile, Pietro Orlandi ha poi chiarito le sue parole, attraverso le dichiarazioni dell’avvocato Laura Sgrò: “Il signor Orlandi non ha inteso formulare accuse nei confronti di alcuna persona, lo ha ribadito al Promotore, lo ha anche scritto in una memoria che ha depositato durante la sua deposizione. Ha chiesto solo che la ricerca della verità non abbia condizionamenti”.

Il legale ha poi dichiarato: “Spiace che alcune persone abbiano estrapolato qualche frase manipolando il quadro complessivo delle sue dichiarazioni. Spiace, altrettanto, che, tra coloro che lo accusano a mezzo stampa di ledere la memoria di chi non c’è più, ci sia anche chi, contattato negli anni dal signor Orlandi, si sia sempre sottratto a un confronto autentico e sincero con lui”.

La lettera anonima indirizzata a Pietro Orlandi

Nella giornata di martedì 25 aprile, Pietro Orlandi ha pubblicato su ‘Facebook’ una lettera anonima a lui indirizzata, in cui si legge: “Caro Pietro, sei un bugiardo e lo sai! Quelle vergognose allusioni nei riguardi di Papa Wojtyla non te le ha riferite nessuno, te le sei inventate te… Ma ti sei screditato da solo!”.

Nelle successive righe della missiva si legge ancora: “Il Vaticano è stato anche troppo paziente” e “Dovrai rispondere a Dio delle tue cattiverie“.