Papa Francesco si sente male e annulla tutti gli appuntamenti per la febbre: l'annuncio del Vaticano

Dopo il recente ricovero in ospedale che ha preoccupato i fedeli, Papa Francesco è alle prese con nuovi problemi di salute: stando a quanto riportato dalla sala stampa vaticana, ha dovuto cancellare tutti gli appuntamenti per un malessere.

Papa Francesco fermato dalla febbre

A confermare le condizioni di salute del Pontefice è il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, dopo un incontro all’ambasciata di Italia presso la Santa Sede. Stando a quanto riportato da Ansa, Parolin ha riferito che il Papa ha la febbre.

Per questo motivo, ha dovuto cancellare le udienze previste nella mattinata di oggi, venerdì 26 maggio 2023. Non erano previsti incontri di gruppo, ma Bergoglio non ha ricevuto neppure le singole persone proprio per questa indisposizione.

Nella giornata di ieri, ha partecipato all’incontro di Scholas Occurrentes ma “era stanco, è stata una giornata molto intensa, ha visto molta gente”. Parolin ha poi aggiunto che “Ad un certo punto la resistenza viene meno”.

L’incontro con il presidente De Laurentis

Nel corso dell’incontro citato dal cardinale Parolin avvenuto nella giornata di ieri, il Papa ha incontrato anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis. Il produttore ha regalato al Pontefice una maglia della squadra con la numero 10 (“Perché lei è il 10 della Chiesa”) e un pallone autografato da tutta la squadra.

Non solo, gli ha donato anche un piccolo calco del piede Maradona, connazionale di Bergoglio, per “dare un calcio all’ingiustizia”. La passione per il calcio del Papa è risaputa e anche per questo De Laurentis ha lanciato una suggestione: organizzare una partita amichevole tra il Napoli e il San Lorenzo, la squadra del cuore del Pontefice.

Fonte foto: ANSA L’incontro tra il Papa e il presidente del Napoli, fresco campione d’Italia

Le condizioni di salute del Pontefice

Le notizie sullo stato di salute del Pontefice sono particolarmente attenzionate in queste settimane, soprattutto a causa del ricovero in ospedale cui si è dovuto sottoporre a marzo 2023.

Ufficialmente, Papa Francesco è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. È uscito giusto in tempo per presenziare alla messa di Pasqua, ma sulle sue reali condizioni sono emersi alcuni rumor.

Secondo quanto rilanciato dal sito Dagospia, infatti, Jorge Mario Bergoglio avrebbe patito un infarto e avrebbe avuto bisogno di un intervento per stent e cambio valvola. La voce non è stata confermata e dal Vaticano riferiscono la versione dell’infezione.

Durante un’intervista a Telemundo registrata ieri, riferisce Ansa, ha parlato delle sue condizioni dicendo di stare meglio: “Posso camminare ora. Il ginocchio si stava aggiustando e prima non riusciva a camminare. Ora ho camminato di nuovo. Ci sono giorni più dolorosi ma fa parte dell’andamento del disturbo”.