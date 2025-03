Papa Francesco senza mascherina, cammina e mangia cibo solido: come sta e perché il rischio resta alto

Papa Francesco migliora, respira senza mascherina e può alimentarsi autonomamente, ma la prognosi resta riservata. Secondo fonti vaticane, non ci sono segnali di infezioni in corso e il Pontefice al Policlinico Gemelli alterna la ventilazione meccanica alla respirazione naturale. Pur con difficoltà nei movimenti, riesce a camminare e ha pregato in cappella. Sabato primo marzo nessun impegno lavorativo per il Santo Padre, giornata di riposo assoluto.

Papa Francesco senza mascherina per l’ossigeno

Le condizioni di Papa Francesco mostrano segnali di miglioramento. Secondo fonti vaticane, l’assenza di leucocitosi nelle analisi indica che non vi è un rialzo delle infezioni.

Inoltre, il Pontefice ha iniziato ad alternare la respirazione naturale alla ventilazione meccanica, riducendo l’uso della maschera bocca-naso per l’ossigeno ad alti flussi.

Fonte foto: ANSA

Papa Francesco resta ricoverato al Policlinico Gemelli

Nonostante questi progressi, il quadro clinico del Papa resta stabile ma complesso, come riportato nel bollettino serale del Vaticano.

Oggi nessun impegno lavorativo, solo riposo, su scelta dello stesso Pontefice. Per quanto riguarda l’Angelus di domenica 2 marzo, Francesco ha deciso di inviare un messaggio scritto, come già accaduto nelle ultime due domeniche.

Il Papa mangia cibo solido e riesce a camminare

Un altro elemento positivo è legato all’alimentazione: non vi è nutrizione endovenosa, segno che Bergoglio riesce a mangiare cibo solido. Il Papa è anche in grado di muoversi e camminare, pur con le limitazioni dovute alle difficoltà di deambulazione già note.

Nel corso della giornata, ha lasciato la sua stanza per recarsi nella piccola cappella adiacente, dove ha pregato per circa venti minuti.

Prognosi ancora riservata

Nel consueto aggiornamento serale, la Sala Stampa vaticana ha confermato che le condizioni cliniche di Papa Francesco restano stabili. Il Pontefice alterna la ventilazione meccanica a lunghi periodi di ossigenoterapia e risponde bene agli scambi gassosi.

Il bollettino evidenzia che non ha febbre, non mostra leucocitosi e i parametri emodinamici sono stabili. Il Papa continua a nutrirsi regolarmente e segue la fisioterapia respiratoria, collaborando attivamente con i medici. Non ha presentato episodi di broncospasmo, e nel pomeriggio ha ricevuto l’Eucarestia prima di dedicarsi alla preghiera.

Nonostante i segnali positivi, i medici mantengono la prognosi riservata, continuando il monitoraggio costante del Pontefice.