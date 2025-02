Papa Francesco ricoverato al Gemelli salta l'Angelus di domenica 23 febbraio 2025, chi ci sarà al suo posto

Niente Angelus per Papa Francesco. Il Santo Padre “ha riposato bene”, come riporta una singola stringa diffusa dalla sala stampa vaticana, ma per ovvi motivi non è in grado di presenziare nel consueto appuntamento domenicale con i fedeli. Il Pontefice, infatti, è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma da venerdì 14 febbraio per curare una polmonite bilaterale. L’Angelus, quindi, verrà divulgato in forma scritta e non si prevedono sostituti per la sua lettura.

Papa Francesco salta l’Angelus

In una nota diffusa dalla Santa Sede e riportata da La Presse si legge che domenica 23 febbraio Papa Francesco non sarà presente per il consueto appuntamento con l’Angelus.

Al suo posto verrà diffuso il testo scritto dallo stesso Santo Padre. Intervistato dal Corriere della Sera il cardinale Pietro Parolin ha riferito che “le uniche cose che contano” sono la totale ripresa delle condizioni di salute e il suo ritorno in Vaticano.

Il testo scritto verrà dunque diffuso come avvenuto domenica 16 febbraio. Secondo l’ultima nota diffusa dalla sala stampa vaticana, sabato 22, Papa Francesco “ha riposato bene”.

Il Santo Padre, ricordiamo, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da venerdì 14 febbraio per curare una polmonite bilaterale. Nella giornata di venerdì 21 i medici hanno tenuto la prima conferenza stampa durante la quale hanno riferito che Bergoglio “non è fuori pericolo” e così sarà finché non verrà scongiurato il rischio sepsi, ovvero “che i germi passino nel sangue”.

Cosa dicono i medici del Gemelli

Come già detto, venerdì 21 febbraio i medici del Policlinico Gemelli hanno tenuto la prima conferenza stampa dal giorno del ricovero di Papa Francesco.

Il professor Sergio Alfieri ha spiegato ai giornalisti che il Papa “non è fuori pericolo”, sebbene il suo cuore sia in perfette condizioni e abbia la lucidità “di un cinquantenne”. Eppure va ricordato che Bergoglio porta sulle spalle 88 primavere e per questo il suo quadro clinico va considerato con opportuna delicatezza.

La terapia che i medici stanno somministrando al Pontefice ha già subito diverse variazioni. L’intento, oltre a curare l’infezione, è quello di scongiurare il rischio di una sepsi. Per il momento permangono le difficoltà respiratorie, ma Alfieri ha riferito che non sussiste il pericolo di vita. L’organismo reagisce positivamente alle cure e non v’è bisogno di supporto per le funzioni vitali, stesso discorso per l’alimentazione.

La smentita sulle dimissioni

Parolini, ascoltato dal Corriere della Sera, ha smentito le indiscrezioni sulle possibili dimissioni di Papa Bergoglio: “Mi sembrano tutte inutili speculazioni“, ha detto.

Il cardinale ritiene “abbastanza normale che in queste situazioni si possano diffondere voci incontrollate“, come quelle sui presunti “corvi” che starebbero facendo pressioni proprio per portare il Pontefice a lasciare il posto. Su questo aspetto è intervenuto a La Nación anche il cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero della Dottrina della Fede nonché teologo di riferimento di Bergoglio.

Secondo Fernandez “non ha senso che alcuni gruppi facciano pressioni sulla sua rinuncia” e inoltre non avrebbe avvertito alcun “clima da pre-conclave“.