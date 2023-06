Papa Francesco riceve gli artisti da Ligabue a Roberto Saviano: le reazioni dopo la richiesta del Pontefice

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Il papa incontra gli artisti. Da Luciano Ligabue a Roberto Saviano, passando per Simone Cristicchi e Nicola Lagioia, oltre 200 provenienti da più di 30 paesi. L’occasione è il cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione della Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani.

Cosa ha detto il Papa durante l’incontro con gli artisti

Nella Cappella Sistina, Papa Francesco ha incontrato oltre 200 artisti provenienti da più di 30 paesi di versi nella giornata di oggi giovedì 23 giugno. Per celebrare il cinquantesimo anniversario della collezione d’arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani.

Un incontro organizzato dal Dicastero della Cultura e dell’Educazione della Santa Sede, a cui hanno presenziato alcuni tra i più importanti pittori, scultori, architetti, musicisti e scrittori italiani e internazionali.

Fonte foto: ANSA Roberto Saviano a margine dell’incontro con il Papa

Il Papa ha voluto dedicare un pensiero particolare ai poveri prima di concludere l’evento: “Vorrei chiedervi di non dimenticarvi dei poveri, che sono i preferiti di Cristo, in tutti i modi in cui si è poveri oggi. Anche i poveri hanno bisogno dell’arte e della bellezza.”

La reazione di Roberto Saviano

A partecipare all’evento anche lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, che ha commentato l’incontro con il Santo Padre: “Riconosce agli intellettuali il proprio lavoro, in un momento in cui sono considerati figure che mettono a rischio l’immagine. La sua è una scelta coraggiosa, in controtendenza con le politiche“.

Saviano fa poi riferimento alla diffidenza che si sta diffondendo nei confronti degli intellettuali in quest’ultimo periodo “Dall’Ungheria all’Italia“, definendo anche il Papa “l’ultimo laburista al mondo”.

Le parole di Ligabue e Cristicchi

Anche la musica era rappresentata in questo evento, con due cantanti italiani: Luciano Ligabue e Simone Cristicchi.

Il primo è rimasto colpito dalle parole del Papa: “Ha fatto un bellissimo discorso. Rappresenta molto bene la cristianità, e aiutare i poveri è uno dei valori in cui mi riconosco. Questo papa è un ponte fra lassù e quaggiù e io vedo in lui un grande rappresentante fra la gente e lui e devo ammetterlo, mi sono emozionato”.

Anche Simone Cristicchi ha commentato: “Molto toccante, specie quando ha parlato dell’alleanza fra Dio e artista e mi è piaciuta la stoccata all’arte che va a braccetto con il mercato e fomenta disuguaglianze. Un discorso forte“.