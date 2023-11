Papa Francesco riceve 7 mila bambini dopo la frase sui problemi di salute: "A volte mi arrabbio ma non mordo"

Nonostante quanto detto a proposito dei suoi problemi di salute in mattinata, Papa Francesco non ha voluto rinunciare all’evento “I bambini incontrano il Papa”, durante il quale il Pontefice ha incontrato 7mila bambini provenienti da 84 Paesi del mondo.

L’incontro del Papa con i bambini

Si è tenuto nell’Aula Paolo VI, in Vaticano, l’evento “I bambini incontrano il Papa”, durante il quale il Pontefice ha incontrato 7mila bambini provenienti da 84 Paesi del mondo. Il tutto in un momento molto difficile sia per il Papa, che aveva parlato di alcuni problemi di salute, sia per i bambini, che vivono in un mondo che sta affrontando periodi molti complessi.

Uno dei temi affrontati, difatti, è proprio quello della guerra e della sofferenza: “Perché uccidono i bambini nella guerra? Questa è una crudeltà, è brutto, è una ingiustizia” ha detto il Papa, aggiungendo poi che c’è “gente cattiva che fa del male, fa la guerra, distrugge”.

Fonte foto: ANSA La partenza di alcuni bambini dalla stazione Ostiense di Roma, con un treno messo a disposizione dalle Ferrovie dello Stato. Alle loro spalle l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia Luigi Corradi (S), Padre Enzo Fortunato e Il Presidente di FS Stefano Cuzzilla (D)

Ma nonostante l’argomento, il Pontefice non ha voluto far passare un messaggio privo di speranza: “La vita è un dono stupendo – ha detto ai bambini – Voi siete una cosa meravigliosa, la vostra età è meravigliosa”.

Il clima e la rabbia

“Tanti bambini stanno soffrendo per i disastri climatici, per la guerra e la povertà, non dimentichiamoli” ha detto Papa Francesco alle migliaia di giovanissimi presenti in Vaticano, introducendo almeno in parte il tema dei cambiamenti climatici.

“Perché fa così caldo anche se è autunno? Perché le persone non custodiscono il Creato, e la natura si ribella. Dobbiamo imparare a custodire la natura. Perché la natura è il nostro futuro – ha detto ai bambini Papa Francesco – Al Polo Nord si stanno sciogliendo i ghiacciai, i mari stanno salendo. I pesci del mare sono rovinati perché buttiamo tante cose al mare. Sono preoccupato per la natura. Tutti dobbiamo essere preoccupati per la natura”.

E oltre alla preoccupazione, scherzosamente il Pontefice ha ammesso di provare alle volte anche rabbia: “Qualche volta mi arrabbio ma non mordo” ha ammesso il Papa, chiarendo poi che la rabbia bisogna lasciarla “ai cani, noi cerchiamo di essere miti”.

Una speranza di pace

Nonostante i problemi di salute che gli hanno impedito di leggere un discorso, Papa Francesco non si è però tirato indietro di fronte alle molte domande dei bambini, come quella su chi siano i suoi amici: “”I miei amici è la gente che vive con me, a casa. Ho tanti amici fuori, qualche parrocchia, e anche qualche cardinale è amico pure. Ho la grazia di avere amici e questa è una grazia di Dio perché la persona che non ha amici è una persona triste”.

In conclusione, il Pontefice ha voluto lanciare un messaggio importante ai suoi piccoli ascoltatori: “C’è bisogno di imparare da voi. Io sono sempre felice quando vi incontro, perché mi insegnate ogni volta qualcosa di nuovo. Ad esempio, mi ricordate come è bella la vita nella sua semplicità”.

“Abbiamo parlato di tante cose ma la più bella è la pace perché voi non volete la guerra. Ci salutiamo dando la mano come un segnale di pace” ha poi concluso Papa Francesco, che nel salutare i bambini presenti ha voluto lanciare anche un messaggio di pace agli adulti.