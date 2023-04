Papa Francesco perde la spunta blu su Twitter insieme a Beyoncé: perché Elon Musk ha deciso di rimuoverla

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Neanche Papa Francesco viene risparmiato da Elon Musk nella sua campagna per promuovere “Twitter Blue“, il servizio a pagamento per ottenere la spunta blu sul social rilevato negli scorsi mesi. E anche a fronte degli oltre 18 milioni di follwer, l’account del Santo Padre perde il “verificato”, come successo anche a tanti altri profili di volti noti.

Papa Francesco perde la spunta blu, che succede

Il Papa non paga? Elon Musk non si fa alcun problema e di fatto toglie la spunta blu all’account “Pontifex”, il profilo del Santo Padre su Twitter. Nonostante i 18,8 milioni di follower, infatti, cercando sul social l’account del Papa non si troverà più il “verificato” che consentiva agli utenti di riconoscere l’account ufficiale da quelli fake presenti sul web.

Una scelta, quella di Musk e di Twitter in generale, che conferma ancora una volta l’intenzione del nuovo proprietario del social che nelle scorse settimane aveva lanciato l’ultimatum agli utenti noti per ottenere il pagamento per il servizio “Twitter Blue”.

Niente spunta per Beyoncé: salva la Casa Bianca

Ma Bergoglio, o per meglio dire l’account a lui collegato, non è di certo l’unico ad aver subito questo trattamento. Infatti oltre a quello del Pontefice anche gli account di Beyoncé, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Bill Gates e Cristiano Ronaldo risultano senza la spunta.

A salvarsi, almeno per il momento, è la Casa Bianca il cui profilo mantiene ancora il verificato nonostante abbia fatto sapere a più riprese di non essere interessata a pagare 84 dollari l’anno per avere la spunta blu sul social.

Ma intanto c’è disparità, perché sembra che Musk abbia regalato il verificato ad alcuni personaggi di spicco. Si tratta di Stephen King, LeBron James e William Shatner, che avrebbero ricevuto l’iscrizione a “Twitter Blue” senza aver pagato. A confermarlo lo stesso King, che su Twitter ha scritto: “Il mio Twitter dice che sono iscritto a Twitter Blue, ma non è vero. Dice che ho fornito il mio numero di cellulare, ma non è così”.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

Twitter Blue, come funziona

Ma cos’è Twitter Blue e come funziona? Si tratta di un servizio reso disponibile da fine 2022 sulla piattaforma social che acquistare, con 8 dollari al mese, la spunta blu di verifica dell’account per chiunque la volesse.

Stop dunque alla chiusura del verificato sul social solo per personaggi e volti noti al pubblico e con milioni di follower, ma apertura e democratizzazione di Twitter nella nuova era Musk.