Papa Francesco in udienza con i comici di tutto il mondo apre all'ironia: "Si può ridere anche di Dio"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ridere di Dio si può: a dichiararlo è Papa Francesco durante un’udienza speciale in Vaticano in cui ha parlato a oltre cento attori e comici provenienti da tutto il mondo. Sua Santità ha parlato dell’umorismo come un valore importante, aprendo alla satira su Dio esattamente come si scherza con le persone che si amano, purché non vengano mai offesi i sentimenti religiosi.

Papa Francesco ai comici: “Si può ridere di Dio come per le persone amate”

“Si può ridere anche di Dio? Certo, come si gioca e si scherza con le persone che amiamo.” Parola di Papa Francesco, che durante l’udienza speciale con i comici di tutto il mondo mostra apertura di fronte a un altro tabù.

Secondo il Pontefice, è possibile fare satira e ironia sul Signore, ma con intelligenza e sensibilità per evitare di offendere l’animo religioso.

Fonte foto: ANSA

Papa Francesco ha incontrato, fra gli altri, l’attrice americana Whoopi Goldberg

“La tradizione sapienziale e letteraria ebraica è maestra in questo” ha ricordato Papa Francesco. “Si può fare ma senza offendere i sentimenti religiosi dei credenti, soprattutto dei poveri”.

Il valore dell’umorismo e della risata secondo Papa Francesco

Sua Santità non ha mancato di ricordare il prezioso ruolo dei comici e di chi riesce a portare serenità e buonumore negli altri, soprattutto in tempi difficili come quelli correnti.

“Ricordatevi che voi riuscite ad illuminare la giornata quando riuscite a suscitare sorrisi intelligenti e in questo modo fate sorridere anche Dio” ha detto Francesco,”e questa non è un’eresia”.

“In mezzo a tante notizie cupe, immersi come siamo in tante emergenze sociali e anche personali, voi avete il potere di diffondere la serenità e il sorriso. Siete tra i pochi ad avere la capacità di parlare a persone molto differenti tra loro, di generazioni e provenienze culturali diverse” ha aggiunto il Papa.

“A modo vostro voi unite la gente, perché il riso è contagioso. È più facile ridere insieme cheda soli: la gioia apre alla condivisione ed è il miglior antidoto all’egoismo e all’individualismo. Ridere aiuta anche a rompere le barriere sociali, a creare connessioni tra le persone” ha ribadito.

I comici presenti all’udienza speciale in Vaticano

Le dichiarazioni del Papa sulla questione dell’umorismo seguono un altro intervento singolare e che ha fatto discutere, quello a proposito della lunghezza delle omelie, da ridurre a suo avviso per evitare che i fedeli “si addormentino”.

Dei tanti attori e comici presenti all’udienza, gli italiani erano in gran numero. Fra questi c’erano Luca Bizzarri, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Luciana Littizzetto, Massimo Boldi, Christian De Sica, Geppi Cucciari, il Mago Forest (Michele Foresta), Pio e Amedeo e Valerio Lundini.

Tantissimi i volti noti dall’estero, soprattutto dagli Stati Uniti: a spiccare l’attrice Whoopi Goldberg, Chris Rock, e i conduttori Jimmy Fallon, Stephen Colbert e Conan O’Brien.