Papa Francesco ha la bronchite, come sta Bergoglio costretto a spostare le udienze a Santa Marta

Papa Francesco, colpito da una bronchite, ha deciso di spostare temporaneamente le sue udienze presso Casa Santa Marta per meglio gestire la propria condizione di salute. Il Pontefice, nonostante i problemi respiratori, non ha rallentato i propri impegni, che rimangono fitti. Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha assicurato che la decisione è puramente cautelativa.

La bronchite di Papa Francesco

Come riporta Adnkronos, a causa della bronchite che lo sta affliggendo, Papa Francesco ha deciso di trasferire le udienze dei prossimi giorni a Casa Santa Marta, la residenza in cui vive dal suo pontificato.

Questa scelta, come riferito dal Vaticano, punta a evitare ulteriori affaticamenti senza però interrompere le attività già in programma. Anche giovedì 6 febbraio, infatti, Bergoglio ha ricevuto numerose delegazioni, tra cui il cardinale Reinhard Marx e vari rappresentanti della Chiesa brasiliana.

Fonte foto: ANSA

Papa Francesco durante l’Udienza generale in Aula Paolo VI

Il Pontefice, che domenica 9 febbraio presiederà la messa per il Giubileo delle Forze Armate nella Basilica di San Pietro, ha già dimostrato in passato una forte determinazione a non lasciarsi fermare dagli acciacchi.

Le catechesi affidate ai collaboratori

La bronchite ha tuttavia imposto alcune piccole modifiche alle consuete modalità operative.

Il 5 febbraio, durante un’udienza in Aula Paolo VI, il Papa ha preferito non leggere la catechesi, delegando il compito a un collaboratore.

Questo gesto, però, non ha impedito a Francesco di restare accanto ai fedeli e di prendere la parola in momenti chiave. La scelta di preservare le forze è stata accompagnata da un breve discorso di scuse, in cui il Pontefice ha spiegato di voler evitare sforzi eccessivi per favorire una pronta ripresa.

Nonostante la prudenza necessaria, Francesco ha trovato comunque il tempo di affrontare temi importanti come la guerra in Ucraina e la situazione in Palestina, invitando i fedeli alla preghiera e alla riflessione.

Gli impegni giubilari

Il calendario di Papa Francesco resta denso, con gli impegni legati all’Anno Giubilare che rappresentano una sfida logistica e fisica per il Pontefice 88enne. Tra gli appuntamenti più attesi, la messa di domenica 9 febbraio per le Forze Armate, che si terrà nella Basilica di San Pietro.

Nonostante la bronchite, il Vaticano ha confermato la presenza del Papa, segno di una volontà di ferro che negli anni ha caratterizzato il suo pontificato.