Papa Francesco ha ancora bisogno dell'ossigeno, nuovi esami del sangue per il Pontefice

Papa Francesco ha ancora bisogno dell’ossigeno ma si registrano miglioramenti, anche per quanto riguarda l’uso della parola, nell’ambito di una situazione che dal punto di vista medico è considerata “stazionaria”. Le analisi del sangue a cui si è sottoposto il Pontefice hanno dato risultati “nella norma”, ha fatto sapere la Sala Stampa Vaticana.

Come sta Papa Francesco

La Sala Stampa del Vaticano ha fornito un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco, che “continua la terapia farmacologica, la terapia motoria e quella respiratoria con miglioramenti, anche per quanto riguarda la parola con lievi miglioramenti quotidiani”.

Al Pontefice “è stato diminuito l’ossigeno ad alti flussi, che resta per una parte della notte”, mentre durante il giorno “usa i naselli”. Non ha utilizzato la ventilazione meccanica.

Fonte foto: ANSA

Papa Francesco, in un’immagine d’archivio.

Stando alle ultime notizie fornite dal Vaticano, da un punto di vista medico la situazione di Papa Francesco è “stazionaria“. Nella giornata di mercoledì 26 marzo Bergoglio si è sottoposto alle analisi del sangue, risultate “nella norma”.

Cosa fa Papa Francesco dopo le dimissioni

In questi giorni che hanno seguito le dimissioni dal Gemelli, Papa Francesco ha continuato a lavorare e, nella mattinata di venerdì, “ha seguito la predica di Quaresima” in collegamento con l’Aula Paolo VI.

Si prevede che l’Angelus di domenica sia in forma scritta, seguendo lo schema già utilizzato nelle ultime domeniche. Nessuna indicazione, allo stato attuale, è arrivata a proposito di un possibile affaccio di Bergoglio per salutare i fedeli, come avvenuto domenica scorsa al Policlinico Gemelli di Roma nel giorno delle sue dimissioni dall’ospedale.

Com’è l’umore di Papa Francesco

L’umore di Papa Francesco è stato descritto come “buono“. Dalla Sala Stampa del Vaticano, a tal proposito, hanno precisato: “Lo era già nei giorni del ricovero e lo è ancora di più una volta tornato a casa” in Vaticano, dove sta proseguendo la sua convalescenza dopo la polmonite che lo aveva costretto al ricovero.

È stato reso noto, inoltre, che Papa Francesco “è stato informato del terremoto che ha colpito il Myanmar nelle scorse ore” e che, proprio per quanto avvenuto, “prega per il Paese”.