Papa Francesco e la frase sui bambini: "Bisogna bastonare l'Italia, si preferiscono cani o gatti"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Papa Francesco è tornato a parlare del problema delle poche nascite di bambini in Italia, sferrando una critica alla passione degli italiani per cani e gatti.

La critica di Papa Francesco all’Italia sulla denatalità

In occasione dell’udienza a The Economy of Francesco, il Pontefice ha detto: “Vedo che ci sono alcuni bambini lì: è bello questo, in una cultura dove si privilegia avere cagnolini o gatti e non bambini”.

Papa Francesco ha poi aggiunto: “Dobbiamo bastonare un po’ l’Italia! Credetemi: vale la pena spendere la vita per cambiare in meglio il mondo”.

Fonte foto: ANSA

Papa Francesco, in piazza San Pietro per l’udienza generale.

Papa Francesco e gli animali domestici: il pensiero del Pontefice

Non è la prima volta che Papa Francesco se la prende con gli animali domestici. In tempi recenti, lo ha fatto all’inizio del mese di settembre nel corso della sua visita in Indonesia, dove ha incontrato il presidente Joko Widodo.

Il Pontefice aveva fatto riferimento a quelle “leggi di morte che limitano le nascite“, elogiando il popolo indonesiano: “Avete famiglie con 4 o 5 figli, e questo va bene, continuate avanti così”. Sulla crisi delle nascite aveva poi aggiunto: “Forse queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino, invece di un figlio”.

Alcuni mesi prima. nel mese di maggio, in occasione dell’udienza con gli Stati Generali della Natalità all’Auditorium di via della Conciliazione a Roma, Papa Francesco aveva invece detto: “Questi Paesi ricchi non fanno figli: tutti hanno un cagnolino, un gatto, tutti, ma non fanno figli“.

Perché il Papa critica le famiglie con animali e senza figli

Dietro alle tante critiche rivolte dal Papa alle famiglie che hanno animali domestici ma non figli, c’è la preoccupazione legata al problema della denatalità e al futuro.

Agli Stati Generali della Natalità, il Pontefice ha dichiarato che “senza bambini e giovani, un Paese perde il suo desiderio di futuro“.

Senza i figli le case diventano “luoghi molto tristi”, aveva anche detto Papa Francesco, che ha poi aggiunto: “Il problema del nostro mondo non sono i bambini che nascono: sono l’egoismo, il consumismo e l’individualismo, che rendono le persone sazie, sole e infelici”.