Papa Francesco e l’insufficienza renale: cos’è, sintomi e rischi per la salute di un paziente anziano

Gli ultimi esami confermano una lieve insufficienza renale per Papa Francesco, attualmente sotto controllo. Ma di cosa si tratta e quali conseguenze potrebbe avere per un paziente anziano? L’insufficienza renale può manifestarsi in forma acuta o cronica e, se non trattata in tempo, può compromettere gravemente la funzionalità del rene e altri organi vitali.

Papa Francesco: il bollettino medico

Le condizioni di Papa Francesco continuano a preoccupare e il bollettino medico del 23 febbraio ha evidenziato una nuova complicazione: una lieve insufficienza renale, attualmente sotto controllo.

Il problema è emerso dagli esami del sangue, che hanno segnalato un’alterazione nei parametri di funzionalità renale.

Fonte foto: ANSA

Palloncini davanti al Policlinico Gemelli per Papa Francesco

Come spiegano i medici del Policlinico Gemelli, il Papa è ancora sottoposto a ossigenoterapia ad alti flussi, mentre il quadro clinico resta critico.

L’insufficienza renale, se non gestita adeguatamente, può aggravare ulteriormente la situazione, soprattutto considerando l’età avanzata del Pontefice e la sua pregressa polmonite bilaterale.

Cos’è l’insufficienza renale e quali sono le cause

L’insufficienza renale è una condizione in cui i reni non riescono più a filtrare correttamente il sangue, accumulando tossine e liquidi in eccesso nell’organismo. Esistono due forme principali della malattia:

Insufficienza renale acuta: si manifesta improvvisamente con una drastica riduzione della diuresi e un’alterazione del bilancio idrico e salino. Può essere causata da malattie renali, infezioni, ostruzioni delle vie urinarie (come calcoli) o problemi vascolari.

si manifesta improvvisamente con una drastica riduzione della diuresi e un’alterazione del bilancio idrico e salino. Può essere causata da malattie renali, infezioni, ostruzioni delle vie urinarie (come calcoli) o problemi vascolari. Insufficienza renale cronica: si sviluppa gradualmente e comporta un’incapacità progressiva dei reni di eliminare sostanze tossiche come urea, creatinina e acido urico. Può derivare da patologie come glomerulonefrite, pielonefrite cronica, ipertensione, diabete o intossicazioni da metalli pesanti.

Nel caso di Papa Francesco, il bollettino medico non specifica se si tratti di una forma acuta o se sia legata a condizioni preesistenti. Ad ogni modo, considerando il suo stato di salute generale, si tratta di un segnale da monitorare attentamente.

Sintomi e trattamenti: i rischi per Papa Francesco

I sintomi dell’insufficienza renale acuta possono comparire in poche ore o giorni e includono: stanchezza, nausea, perdita di appetito, prurito, difficoltà respiratorie e alterazioni della coscienza.

Nei casi più gravi, può portare a convulsioni, infezioni e insufficienza multiorgano.

L’insufficienza renale cronica, invece, causa un accumulo di tossine nel sangue che può portare a sintomi come ipertensione, anemia, pleurite, pericardite e disturbi neurologici.

Il trattamento varia in base alla gravità della condizione. Nei casi più lievi, come quello segnalato nel bollettino di Papa Francesco, si utilizzano terapie farmacologiche e diete specifiche per supportare la funzione renale.

Nei casi più gravi, invece, può essere necessaria la dialisi o il trapianto di rene.